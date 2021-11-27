雙11跟黑色星期五的優惠結束後，緊接下來的當然少不了年末最後一波的雙12購物節，今年蝦皮購物也繼續卯足全力進行最後衝刺，即日起就祭出「12.12狂歡生日慶」暖慶活動，不僅再度邀請天后張惠妹擔任「12.12狂歡生日慶」活動大使，更將於雙12前天天準時祭出滿499元折50元購物金，暖身期間再加碼12月1日及12日的早鳥購物金，預領正式日免運券即享當天限定使用的3000元購物金，當天更會狂撒億萬購物金，讓消費者年末再豪買一波。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」祭禾聯 67L 單門小冰箱，11月30日限時瘋搶價659元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物也將於12月1日起即祭出2張99元起限定店家免運券、商城85折與9折券，高單價商品搶先用，最高可折抵3000元，當天率先加碼限時推APPLE AirPods Max狂殺1折等熱搶商品，暖身期間還有整點1折商品好康天天搶，像禾聯 67L 單門小冰箱就享659元驚喜價、原價1498元的巴黎萊雅 金緻護髮精油更下殺至80元。另再預告，雙12當天將祭出數十萬張折扣券，一天高達近30個時段可搶購物金，還有每人享10張全站0元起免運券等活動，還有8個整點時段加碼送先用先贏優惠，滿1212元最高可享100%折抵，最高現折的6000元。