女星米可白日前施打第二劑AZ疫苗後，由於深受副作用所擾，連續發燒5天的情況下，緊急掛急診，讓爸爸嚇得北上探視，因此自責讓家人擔心，昨(26日)再度於臉書發文，表示醫生評估還不適合出院，再次引發網友關注。

米可白曬出人在醫院病懨懨的照片，只見她臉色蒼白虛弱的模樣，接著透露病況：「謝謝醫生與護理人員的照顧，這幾天我的『白血球、肝指數、血栓』都慢慢降下來了」，狀況似乎恢復不少，不過夜晚還是有發燒情形，因此醫生評估還不適合出院，仍得在醫院多多觀察，但也吐露出想家的心情：「謝謝媽媽的愛心蛋黃酥。當一個人虛弱或想家時，特別想嚐嚐家鄉的味道」。

米可白也不忘跟所有關心她的人報平安：「我很好～請放心」，對此，粉絲也紛紛留言回應：「你很堅強，在醫院住院身旁沒人照顧妳..加油喔…祝早日康復」、「加油…週末就可以回家跟狗狗相聚了」、「在身旁陪伴的永遠是家人 祝早日康復」、「祝你身體健康生病趕快好喔」、「親人因為疫情的關係，無法陪伴，但有家人的愛心蛋黃酥，還是感動」。

米可白日前到醫院掛急診時，醫師一度懷疑有血栓症狀，要她住院準備做斷層掃描，住院期間由於持續發燒，一晚就換了3顆冰枕，要打針時還忍不住大哭，導致護理人員私訊道歉，以為是技術不好弄痛她，結果其實是針太粗，她才會嚇到哭。

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