俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」26日報導，隨著波札那與南非等國出現比Delta更具威脅性的魔王級變種病毒株，世界衛生組織(WHO)拍板將其命名為「Omicron」，這引發世人關注；畢竟，依據WHO以希臘字母命名的方式，應該以外界揣測的「Nu」。就算跳過Nu，下一個應該是Xi。但報導分析，這與大陸有關。
報導指出，WHO正式將SARS-CoV-2的新變種病毒株「B.1.1.529」命名為「Omicron」。眼尖的讀者會發現，依照希臘字母表的排序，下一個字母依序為Nu與Xi；但WHO接連跳過這兩個字母。
儘管WHO並未解釋命名原則，但官員指出這是有益的安排。畢竟，Nu與New的發音相近，容易產生誤會，而跳過Xi則是因為其與習近平的姓相同，避免讓人以為WHO刻意污名化大陸。
《華盛頓觀察家報》則進一步解釋，Xi恰好是大陸現任國家主席習近平姓氏的音譯，也是華人社會常見的姓。WHO這樣做避免冒犯任何文化、社會、國家、區域、專業與族群。
《今日俄羅斯》分析，從新冠病毒命名為SARS-CoV-2，到將其引發的疾病命名為Covid-19，再到避免以地名改用新冠肺炎一詞，以及對於病毒變種毒株採用希臘字母命名，這些都是避免「污名化與歧視化」的做法。
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