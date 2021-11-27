俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」26日報導，隨著波札那與南非等國出現比Delta更具威脅性的魔王級變種病毒株，世界衛生組織(WHO)拍板將其命名為「Omicron」，這引發世人關注；畢竟，依據WHO以希臘字母命名的方式，應該以外界揣測的「Nu」。就算跳過Nu，下一個應該是Xi。但報導分析，這與大陸有關。

報導指出，WHO正式將SARS-CoV-2的新變種病毒株「B.1.1.529」命名為「Omicron」。眼尖的讀者會發現，依照希臘字母表的排序，下一個字母依序為Nu與Xi；但WHO接連跳過這兩個字母。

you don’t need to be a Greek Alphabet expert to work out why WHO would skip from Nu to Omicron, avoiding Xi…. pic.twitter.com/iTXmuyriWr — Jim Pickard (@PickardJE) November 26, 2021

儘管WHO並未解釋命名原則，但官員指出這是有益的安排。畢竟，Nu與New的發音相近，容易產生誤會，而跳過Xi則是因為其與習近平的姓相同，避免讓人以為WHO刻意污名化大陸。

A WHO source confirmed the letters Nu and Xi of the Greek alphabet had been deliberately avoided. Nu had been skipped to avoid confusion with the word "new" and Xi had been skipped to "avoid stigmatising a region", they said.



All pandemics inherently political! — Paul Nuki (@PaulNuki) November 26, 2021

《華盛頓觀察家報》則進一步解釋，Xi恰好是大陸現任國家主席習近平姓氏的音譯，也是華人社會常見的姓。WHO這樣做避免冒犯任何文化、社會、國家、區域、專業與族群。

WHO on skipping Nu/Xi to dub variant Omicron: “Nu is too easily confounded with ‘new’ & Xi wasn’t used b/c it’s a common last name & WHO best practices for naming disease suggest avoiding causing offense to any cultural, social, national, regional, professional, & ethnic groups.” — Jerry Christmas 🎄🎅🏽 (@JerryDunleavy) November 26, 2021

《今日俄羅斯》分析，從新冠病毒命名為SARS-CoV-2，到將其引發的疾病命名為Covid-19，再到避免以地名改用新冠肺炎一詞，以及對於病毒變種毒株採用希臘字母命名，這些都是避免「污名化與歧視化」的做法。