四大公投案將於12月18日投票，藍綠雙方積極宣傳各自理念。國民黨青年團前團長田方倫刊出一張民進黨的傳單，上面寫著「不同意 反美豬公投」，內容稱「解除美豬限制是打消貿易障礙，有助台美關係深化」。田痛批，民進黨從總統蔡英文開始，天天說國民黨提公投反「美豬」，即便國民黨不斷澄清是反「萊豬」，民進黨仍拿假資訊詐欺選民，堪稱「最高明騙術」。

田方倫26日在臉書發表《民進黨刻意在打這個迷糊仗》一文，內文痛批，民進黨從總統以降，天天說國民黨提公投反美豬，即使藍營澄清千萬遍，他們反對的是含有萊克多巴胺的豬肉以及豬內臟進口台灣，民進黨依然拿假資訊在詐欺選民。

田方倫指控，「原來台灣境內最大的假消息來源是總統府、是民進黨黨部、是綠營側翼」，他們的操作手法，其目的就是為了擁護民進黨的政權。民主社會不容假訊息肆虐，為了杜絕假訊息，就必須讓民意直接展現。

對此，田方倫強調，2020年的民進黨打臉2012年的民進黨不是新聞，「一時打臉一時爽，民進黨現在是一直打臉一直爽」。接二連三的謊言，今天農委會的陳吉仲主委打臉過去的陳教授，今天的林靜儀候選人打臉過去的林委員，今天的蕭美琴代表打臉過去的蕭委員，案例太多舉不完，大家只能在12月18日給說謊的政府一個教訓。