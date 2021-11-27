為了吸睛直播主想出各種花招，但也會有擦槍走火的意外，日前美國有位27歲女直播主達曼（Lauren Hunter Daman）在喬志亞州的住家直播時，將男伴艾倫（Jordan Allen）手槍往下體塞，但不知為何誤觸板機開槍往下體自轟，導致下身噴血送醫。

根據《每日星報》報導，事件發生在9日達曼的住家中，當日一如往常透過直播放送火辣畫面，卻一時玩嗨拿起男伴艾倫9毫米手槍放入下體中，沒想到一時手滑誤觸板機開槍，槍響聲引同居人艾倫急忙查看，發現達曼下體鮮血直流急忙打電話叫救護車及報警。

醫護人員到場後，達曼仍意識清楚，並不斷向觀眾解釋、致歉，醫護人員先簡單的急救處理後，將達曼以直升機運送至醫院治療，所幸即時送醫慶幸撿回一命。警方到場後，將現場手槍、子彈褪殼等物品蒐集帶回。

而艾倫也告知警方，達曼槍響時正在進行情色直播，同住一屋的強森（Addie Ruth Johnson）事後表示，此次案件的確是達曼自己釀禍。而警方在偵訊達曼時，她的陳述內容混亂不堪，一下說是自己開槍，另一陳述是直言與艾倫纏綿時，誤觸槍枝而受傷。儘管聲明不一致，警方也將此案列入「魯莽行為」案件，之後不會有刑事指控。