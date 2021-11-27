韓團新人男團「EPEX」由KEUM、BAEKSEUNG、A-MIN、MU、YEWANG、JEFF、WISH、AYDEN共8人組成，近日發行第2張迷你專輯《BIPOLAR Pt.2 : Prelude of Love》回歸歌壇，26日跨海接受台灣媒體視訊訪問，為在競爭力激烈的韓國演藝圈嶄露頭角，出道將近半年的他們每天日以繼夜地練習，笑曝還在適應沒有白天和夜晚區別的「時差」，也透露公司對他們下達「禁愛令」，規定他們不准談戀愛，要等事業成功後才有機會解除。

EPEX成員，上排左起MU、BAEKSEUNG 、YEWANG、WISH，下排左起JEFF、AYDEN、KEUM、A-MIN。（C9 Entertainment & RICHINING 提供）

隊長WISH分享「因為出道前都在不同環境生活，一開始價值觀有些不同，起初會很難把所有意見集中起來」，還不忘驕傲喊「不過我覺得自己能把這麼難的東西消化得很好，是很厲害的事」，並提到成員們跟同齡的人比起來都算成熟，沒有誰比較調皮不聽話，成員們也紛紛表示隊長WISH講話最有說服力。而師兄「CIX」也會常常給他們建議，要他們別忘記初心，每次活動時把這件事放在心上，彼此出專輯時都會互相支持，最近還有請他們吃飯，前、後輩之間惺惺相惜。

目前他們分2間寢室住，談起宿舍生活趣事，A-MIN說因為最近天氣越來越冷，大家就把暖氣打開睡覺，中間一度被熱醒，還發現因為開太久所以地板超燙，讓他驚呼「以為踩在岩漿上」。接著另1間的JEFF也表示因為韓國比較乾燥，所以屋內都會開加濕器，某天晚上地上突然濕濕的，他以為是有人把水打翻，後來才驚覺是水蒸氣多到仿佛淹水，但身為歌手的他們為了保養喉嚨，還是得繼續開著。

團內除了WISH外，其他7人目前都是未成年，KEUM與MU也將在明年成年，KEUM開心說：「成年之後想去網咖打遊戲打通宵！」MU也激動表示想加入，隊長WISH則是笑虧：「在他們兩個成年之前，我要先自己去網咖玩。」而與AYDEN同屬老么的YEWANG則說「我成年的話，大家也都成年了，所以想要找成員去旅行，台灣好像不錯喔！」WISH也補充有台灣粉絲推薦他們來台灣觀光，「像是台北和淡水，是我們想去的地方之一，有機會的話很想去台灣看看」。

EPEX認真接受台灣媒體訪問。（C9 Entertainment & RICHINING 提供）

8人在訪問過程中相當有禮，每次回答完都會全體用中文向記者道謝，訪問尾聲，他們也隔空向台灣ZENITH（官方粉絲名）喊話：「非常感謝台灣粉絲，我們會帶著感謝的心努力活動，希望大家繼續關心和支持。」也不忘約定，「等疫情結束後，我們一定會去台灣跟大家見面，請大家再等一下下唷」。

EPEX近日發行第2張迷你專輯《BIPOLAR Pt.2 : Prelude of Love》。（C9 Entertainment & RICHINING 提供）