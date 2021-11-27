6歲葉小妹，是小一的新生，但媽媽憂心地帶她來到診間，原來葉小妹晚上還會尿床，不但弄濕床單和衣服，也讓她常常感冒。

根據統計，每100位一年級的小朋友，大約還有10位仍有原發性尿床的狀況。原發性尿床的原因，大部分肇因於覺醒系統上的不成熟，所以小孩在晚上熟睡的時候，不會因為想要上廁所的衝動而醒來，因而從小就一再尿床。

不過醫師提醒，如果半年內都已經不會尿床的小孩，突然又開始尿床，同時伴隨排尿不順或疼痛、手腳水腫、白天清醒時也無法控制尿意等情形，家長要趕緊提高警覺諮詢醫師，以排除繼發性尿床的可能性。

中醫常將原發性尿床稱為「小兒夜遺尿」或「遺溺」，我們開立益智仁、山藥、烏藥、蓮子、芡實、黃耆、黃芩、柴胡等中藥，來幫忙葉小妹覺醒系統的成熟，以改善尿床的狀況。

此外，我們也用雷射針灸刺激葉小妹腳上的三陰交穴位，還用溫熱的藥餅敷貼在葉小妹腹部的氣海穴和關元穴，一起幫忙縮短尿床的病程。

用雷射針灸三陰交穴位(圖上)及在氣海穴和關元穴熱敷貼(圖下)，能縮短尿床的病程。(圖/謝雯麒、姜智釗中醫師提供)

同時，我們鼓勵葉小妹白天多喝水，才能訓練膀胱的容積，但是睡前2個小時就不要再飲水，特別是容易利尿的可樂、茶飲、或咖啡，還要記得上床前一定要再去廁所一趟。

我們也建議葉小妹的媽咪，利用防水保潔墊降低更換清潔的壓力，更要和家人一起用鼓勵取代抱怨，避免葉小妹因為心理壓力反而加劇尿床。

最後，葉小妹認真配合中醫調理和起居飲食改變，原發性尿床逐漸減少，葉媽咪也開心擺脫睡不飽和洗床單的生活。

大竹風澤中醫診所姜智釗中醫師(左)與謝雯麒中醫師(右)。(圖/謝雯麒、姜智釗提供)

※本文作者為大竹風澤中醫診所謝雯麒中醫師、姜智釗中醫師。