隱藏版的危險職業！

雖說社會上360行，有的賺大錢、有的沒沒無聞，但不論是什麼工作，都有別人不知道的職業傷害或是危險性。

有的容易受到肉眼可見的傷害，或是工作環境的危險，有的則是內心承受壓力和負擔，像是近日更有超商店員勸導戴口罩，客人不爽就殺死人的新聞，引發社會撻伐，究竟超商店員做錯了什麼？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，生活中常見的職業裡，網友認為前20大最危險職業是哪些，同時也呼籲大家，保持善良與同理，不要成為傷害他人的加害者。

NO.10 司機駕駛

你以為計程車司機工作自由，但背後承受的壓力可不小，每天就在車子裡吃飯、工作，擔心上廁所誰顧車、停車位難找，開在路上又怕出車禍、一整天跑車就煩惱載客量養不活一個家，好不容易載到客人，又擔心是不是醉漢會吐在車上、會不會一言不合就命案現場、下一位可能是奧客不付錢只能摸鼻子認賠。

客運、公車司機危險度也很高，道路安全駕駛還要防機車鑽縫、汽車衝撞、乘客不禮貌等，有時還會遇到醉漢或怪客襲擊辱罵，可不是開開車就好了。

NO.9 藝人明星

享受高人氣、賺大錢、名氣聲望的明星有什麼好危險？其實明星頂著光環生活，這些都是靠著努力、粉絲、網友的愛戴堆積而成，當成為A咖時，每走一步都得小心翼翼，每個行為都被用放大鏡檢視，壓力隨之而來。

當有一天流量不再、淪落B咖C咖，甚至遭到酸民網軍出征撻伐，從天堂墜落地獄的心情不好過，黑暗情緒翻湧而上，憂鬱症、恐慌症誰能輕易擋住？酸民躲在電腦背後敲敲鍵盤、輕易打字的一句話，恐怕都會推人入深淵。

NO.8 運動員

運動員跟明星有點像，雖然要說工作環境有多危險，倒不至於致命，但棒球場上被K到頭、籃球場上的碰撞、體操單槓的失手，都可能斷送自己的運動生涯，更何況運動長久性身體傷害也少不了，影響一輩子生活都有可能。

另外，運動員看重的就是成績，當你小有成就，外界對你的關注度放大，祖宗十八代全都被洩漏光光，但有一天光芒不再，或是努力與成果不成正比，酸言酸語鋪天蓋地，撞牆期、挫折期的壓力又有多大？

NO.7 政治人物

歷史上有許多政治人物都死於非命，不是槍殺就是意外身亡，大大小小的攻擊如陳水扁、連勝文遇到槍擊案，台灣民眾都還歷歷在目，政治立場不對盤恐怕都容易引起仇恨。

過去老一輩的人總說，政治環境複雜，要穩穩走可沒那麼容易，更何況政治圈的勾心鬥角可不輸八點檔，黑白兩道要通吃、上下級關係要打通才能如魚得水，加上如何贏得選民的支持，方方面都如履薄冰。

NO.6 超商店員

前幾天超商店員遭刺死的新聞相信大家都還記憶猶新，其實超商店員除了幫大家繳費、泡咖啡、理貨上架等外，還需要整理環境、教學機台使用，就連沒戴口罩都要規勸，簡直需要三頭六臂才能擔任。

尤其大夜班人員少，又容易遇上半夜買醉、偷竊搶劫等事件，無人支援甚至丟掉性命的新聞時有所聞，真的是隱藏版的危險職業啊...

NO.5 機組人員

機組人員看似光鮮亮麗，每天飛到國外當作旅遊，集點許多國家，飛在高空中藏有遭遇危險的機率，也是內心不安的因素之一。

機長、空姐空少們負責全機的安全，空中遇到的許多大小事，可不是說馬上降落、停機就能輕易解決，還有身體壓力過勞、疫情期間增加染疫風險等問題。此外，國際上劫機的恐怖事件也時有耳聞，飛出去卻再也回不來的狀況無人可預知，機組員的職業危險性可是拿命在搏啊！

NO.4 記者

可能許多人會酸，小時不讀書長大當記者，這樣的文書工作有什麼好危險？不就採訪、攝影、寫稿嗎？事實上，記者跑新聞承受來自受訪者、線人、觀察對象等的壓力，要對長官、所屬單位與民眾負責任，同時也沒人知道當你採訪這則新聞引發的後續效應為何。

記者面對重大新聞現場，無論面前是罪犯、震災或空難現場，都必須頂著壓力進行資料蒐集、製作報導，更不用說其中最需要大心臟的戰地記者，要靠他帶回第一手消息，但流彈地雷就在身邊，危險性難以想像啊！

NO.3 消防員

消防員工作的危險性應該不用多說吧！從今年電視劇《火神的眼淚》中就可看到，輪班的消防員不分時間、地點，有災情就出動，每一次的救援全靠隊友的幫忙、專業能力的輸出，不顧一切英勇衝進火場救人，能救一命是一命。

但在搜尋的過程中，不知道濃煙前方會是什麼狀況，下一秒會不會閃燃、爆炸都要極度小心，消防員真的是高危險、高殉職率的工作。

NO.2 警察

警察工作的危險性極高，子彈不長眼、罪犯無慈悲，警察在追捕犯人時，若是遇上持槍的歹徒，雙方對峙一個閃神或是不小心，就可能中彈送醫。

攻堅埋伏的過程中也難說會不會遇上突襲，每一次出勤，分分秒秒都在搏鬥，甚至遇上吸毒犯、惡狠的兇嫌攻擊，持刀或是持針頭都可能受傷，巡邏、執勤時遇上的「不確定性」難以預估。

NO.1 醫護人員

醫護人員工作的場合就存在著危險，疫情時代醫院集合了各種病菌、疾病因子，每天工作時就圍繞著染疫的風險。

除了環境危險性是第一要件，此外在醫院裡工作的醫護人員，照看每一位病人，各方面顧及卻仍是有人無法滿意，家屬的咆哮、大鬧護理站，甚至撂人攻擊護理師都曾經有過，醫護人員一邊擔心自身安全、一邊擔心細菌感染等風險，內心承受壓力之大很難體會，加上無法準時吃飯休息的過勞職災，讓我們對每位從事醫護工作的辛苦人員致上最高的敬意吧！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月24日至2021年11月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『危險的常見職業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」