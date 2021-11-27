1名人妻在網路上控訴，她婚後管控丈夫薪水，丈夫月薪16萬，但家中每個月開銷高達近20萬，她必須外出工作才能補貼家用，她每天給丈夫「150元」零用錢，卻遭到丈夫私下抱怨「過得比作業員還不如」，讓她氣炸說這是當丈夫、父親必要的犧牲與責任；其他網友則說丈夫好可憐，「拜託離婚，放過老公吧」。

該名人妻在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，她婚後掌管家中經濟，丈夫月薪加獎金平均16萬，她卻嫌棄「身為外商高階主管卻賺這麼少」，還說自己得要工作才能貼補家用、打平開銷，「才能有多餘的錢存起來，我有抱怨過嗎?」她每天給丈夫150元零用錢，丈夫只需買早餐，午晚餐都是公司出錢，她卻發現丈夫私下偷偷抱怨「身為外商公司經理，過得比作業員還不如的生活」，讓她相當憤怒。

人妻每天給丈夫「150元」零用錢，卻遭到丈夫私下抱怨「過得比作業員還不如」，讓她氣炸說這是當丈夫、父親必要的犧牲與責任。（翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

該名人妻說，「你是男人，要結婚就要有犧牲付出的責任」，她說這是身為男人、老公、爸爸的責任，並列舉出家中的開銷，包括車貸1.8萬、房貸4.6萬、小孩養育及教育費2.8萬、水電1萬多、雙方父母孝親費2萬、保險3萬、伙食費1.6萬、醫療及退休金2萬、雜支1萬，她說這些花費都是男方的責任，「你沒認清責任還私底下批評我，到底是不是男人，你已經42歲了，這樣作為有夠幼稚有夠小人。」

其他網友則留言，「我認真算了一下198000，好可怕的開銷啊，可是1個男人1天只有150，真的很可憐」、「妳跟他離婚，他就能存到錢了，離婚時記得先把他電話給我」、「放生妳老公，他應該就會省更多」、「ㄧ天零用錢150也太少，妳不爽就離婚，放生妳老公」、「活著跟乞丐一樣也可憐」、「妳老公150真的很可憐耶，現在基本工資時薪都160了」。