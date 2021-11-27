1名李姓中年大叔，明明身高180公分、體格壯碩，但因當車手要偽裝身分躲避警方追緝，竟頭帶紅色假髮、扮正妹，本月21日至苗栗市某銀行提款機領錢，但仍被警方鎖定跟監，在其領錢時一擁而上將其逮捕，「壯妹」也當場嚇傻，除坦承犯罪，也讓警方槓上開花再逮3名同夥。

李姓男子頭帶紅色假髮偽裝成正妹當車手提錢，被警方當場識破。（民眾提供／陳育賢新竹苗栗傳真）

警方調查，苗栗警方是在本月21日晚間，發現疑似詐騙集團多名車手進到苗栗市，準備提領贓款，警方立即撒下警網，緊盯各銀行ATM。

而1名紅色頭髮的「女子」走入市區1家銀行的自動提款機，由於這名「女子」身高有約180公分，體型明顯「壯碩」，如此身形與裝扮反而更加突兀，似乎是要刻意隱藏身分，但卻因此引起警方注意、直接鎖定。

而這名女子提錢時是神色緊張，讓警方更是確認其是車手身分，3、4名壯漢立即撲上前，將「她」逮捕。

女子隨後坦承是為詐騙集團提領現金，頭帶假髮是為躲避警方查緝，沒想到弄巧成拙，反而引起警方注意，警方並當場在其身上起出多張提款卡與現金4萬多元，之後再進一步突破犯嫌心防，加碼在銀行附近的旅社內，一舉逮捕另3名共犯車手，取出15萬餘元贓款及10餘張金融卡，檢方複訊後將4人聲請羈押禁見獲准。