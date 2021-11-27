據香港文匯報報導，香港司法機構的法官及司法人員以及立法會選舉候選人，近日接連收到寄自台灣、附帶粉末及腐肉的恐嚇信。昨日（26日），長沙灣郵局再截獲同類信件。消息透露，警方已掌握寄信人「何歡喜」真實身分，相信他是綽號「芒果」的范姓青年，曾追隨黃之鋒「反國教」，是前「學民思潮」成員。范其後加入台灣一個「反共復國」網上組織，曾在網上各社交平台發表極端言論，後來自稱在理大暴動後逃到台灣，現於台灣一間大學就讀社會科學。據了解，香港警方正部署行動遏止寄恐嚇信的惡行。

港媒報導，高等法院、區域法院、西九龍裁判法院及沙田裁判法院過去一周接連收到內有具腐蝕性的氫氧化鈉和腐肉的信件，信封顯示寄自台灣，警方有組織罪案及三合會調查科已將該系列刑事恐嚇案合併調查。

隨後，一名自稱「何歡喜」者在其Telegram頻道公開信件內容及肉塊圖片，承認信件均由他寄出，更語帶挑釁地聲稱「拉我啦」，多名立法會選舉候選人近日也收到同類恐嚇信。

由於香港司法人員接連收恐嚇信，香港司法機構己加強法院大樓保安及設置指定信件檢查站，並要求香港郵政協助篩查可疑信件。香港長沙灣派遞局繼前日截獲寄往西九龍裁判法院的可疑信件後，昨晨10時許再發現一封懷疑內有肉塊的可疑信件，警方爆炸品處理科人員檢查後，相信沒有危險成分，取走該信件作進一步檢驗，案件同樣交由有組織罪案及三合會調查科跟進。

警方調查發現，寄信人的Telegram帳戶曾追蹤煽暴起底群組「阿囝搵老豆老母」及留言，相信除了法官外，其他收信人的地址來自「起底」資料。消息指，雖然疑犯身在台灣，並在社交平台隱藏其真實身分，但警方經深入調查，已追蹤到其真實身分，相信他是年約24歲的范姓香港男子。

該范姓男子曾經在網上有「芒果」的綽號，且其身分多變：他於2012年加入「學民思潮」，追隨黃之鋒進行「反國教」，更以「學民思潮」成員身分接受《蘋果日報》訪問，其後他與黃之鋒鬧翻，並退出「學民思潮」，一度加入台灣一個「反共復國」網上組織。

近年，此范姓男子以不同的名稱活躍於各社交平台，並引發多宗爭議事件。去年，他又開始在TG頻道設置頻道，自稱在前年11月理大暴動後逃到台灣，不過其個人頻道昨日已難以進入。