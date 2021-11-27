新變種病毒大魔王「Omicron」來襲，讓全球金融市場嚇破膽，繼亞股、歐股慘崩後，美股也遭大屠殺，道瓊指數崩跌逾900點，費半指數狂瀉近3%，波及半導體相關個股，包括輝達、應材、台積電ADR大跌3%，而新變種可能對疫苗需求暴增，帶動莫德納和BNT暴漲20%、14%，成為市場大贏家。

南非爆出新型變種病毒Omicron，世界衞生組織（WHO）專家直言，新冠變異病毒株的傳染力或更甚於Delta病毒，再度引發全世界恐慌。隨後，美國宣布對南非等 8 國實施旅行限制，歐洲多國也實施緊急入境限制，防止新變種病毒傳播。

美股在感恩節過後的「黑色星期五」慘遭空襲，周五美股只交易半天，四大指數全盤皆墨。道瓊工業指數終場下跌905點（或2.53%），收在34899點。

那斯達克指數下跌 353點（或 2.23%），收在15491點。

標準普爾500指數下跌106點（或2.27%），收在4594點。

費城半導體指數下跌 112 點（或 2.92%），收在3757點。

航空股受疫情利空消息拖累，美國航空跌8.79%、聯合航空崩9.57%、達美航空下跌8.32%、西南航空跌4.32%。

在科技股方面，蘋果重挫3.17%，Meta（原臉書）、Alphabet（Google母公司）、 亞馬遜、微軟等跌幅超過2%。

費半成分股也遭大逃殺，輝達（NVIDIA）、應材暴跌逾 3.5%；美光跌3.2%；高通 下跌2.7%；超微（AMD）、英特爾下跌 1.8%；台股ADR也難逃，台積電、聯電ADR分別重挫3%、2.45% 。

美股在黑五殺聲隆隆中，疫苗股逆襲成為大贏家，其中莫德納狂噴20.57%最猛，BioNTech （BNT）暴漲 14.19%、輝瑞大漲6%。輝瑞CEO周五表示，開發對抗新變種Omicron的新疫苗，可能需要花三個多月時間。

分析師認為，受到新變種病毒威脅，再度打壓經濟復甦，這次央行可能難以制定貨幣政策，在通膨攀升之下，已沒有足夠的空間向市場大撒幣來刺激經濟，因為對抗通膨和拉升經濟成長無法同時執行。