大陸外交部發布，大陸國務委員兼外長王毅26日以視訊方式出席中俄印三國外長第十八次會晤。

王毅在會上就進一步推進中俄印合作提出五點看法：

一是踐行真正的多邊主義。中俄印應當高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，反對各種形式的零和博弈和「新冷戰」圖謀。倡導共商共建共享的全球治理觀，推動國際政治經濟秩序更加公平合理。引領國際社會加強團結互信，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。走出對話不對抗、結伴不結盟的國與國交往新路，打造人類命運共同體。

二是尊重各國正當權益和自主選擇發展道路。美國操辦的「民主峰會」，以一國標準劃線，製造分裂對立，只會給這個世界帶來負能量。美國以世界領導者自居，要求各國向美國看齊，違反國際關係民主化進程。民主的實踐因國情而不同，不可能是一個模版、一種規格。本國人民的需要和願望才是民主的出發點，也是落腳點。中俄印三國都走出了符合各自國情的發展道路，有責任在世界上樹立正確的「民主觀」，跳出個別國家的「民主陷阱」，反對借民主之名干涉別國內政。

三是加強全球抗疫合作。中俄印要繼續支持彼此抗疫努力，分享疫情信息和抗疫經驗，加強聯防聯控，最大限度降低跨境傳播風險，在檢測手段、治療藥物以及疫苗研發生產、標準互認等領域開展務實合作。堅持科學溯源，反對將科學政治化、溯源工具化，要把疫苗作為全球公共產品公平合理分配，提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，共同構建人類衛生健康共同體。

四是推動疫後經濟復甦。加強宏觀政策協調，推進貿易投資自由化便利化，維護產業鏈穩定順暢，促進資源要素有序流動，反對任何歧視性、排他性做法。主要發達國家應採取負責任經濟金融政策，避免對發展中國家造成負面外溢影響。中方期待俄印共同參與全球發展倡議，為加快落實聯合國2030年可持續發展議程、實現更加強勁、綠色、健康的全球發展作出貢獻。

五是通過對話協商應對熱點問題。秉持平等尊重態度，對阿富汗各黨派、各民族積極引導，同時敦促美西方國家切實擔責，向阿提供人道主義援助。推動國際社會構建反恐統一戰線，不能讓阿再次淪為恐怖主義的滋生地、庇護所和擴散源。繼續建設性參與伊核問題的政治外交解決進程，推動全面協議早日重返正軌。

拉夫羅夫和蘇杰生認為三國加強團結合作是構建多極世界的應有之義，也為促進世界和平穩定增長發揮了積極作用。他們表示，三國應堅定維護聯合國核心地位，堅定維護主權平等原則，支持真正和有效的多邊主義。當前形勢下，三國應加大協調，發出一致聲音，釋放三國合作潛力，共同應對疫情、氣候變化、恐怖主義等全球性挑戰。俄印支持中國擔任明年輪值主席國，願同中方一道，以會晤舉辦20周年為契機，進一步提升中俄印合作水平和影響。

拉夫羅夫還強調，所謂自由、開放的印太地區並不是平等的夥伴關係。亞太地區的傳統是包容和諧，應倡導和弘揚本地區的多元性。拼湊各種「小圈子」是典型的冷戰思維，旨在破壞地區戰略平衡，三國應共同應對。