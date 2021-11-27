《每日郵報》報導，隨著新冠肺炎確診數已達2020年4月以來該州最高峰，加上威脅性遠勝Delta新變種病毒Omicron遲早進入美國，紐約州州長侯可(Kathy Hochul)26日率先宣布該州於12月3日進入緊急狀態，至少延續到2022年1月15日。侯可強調，如果醫院已不堪重擔，便可選擇取消手術，以挪騰出人力與設備。

報導指出，紐約州近日新冠肺炎的傳播速度又再度突破2020年4月以來的最高峰；值此之際，南非與波札那卻又發現新變種病毒Omicron。侯可強調，新變種病毒目前雖然還沒在美國現蹤，但專家卻警告這只是時間早晚的問題。

侯可指出，「在過去的1個月裡，因新冠肺炎而住院的比率持續攀升，每天新增住院人數超過300人」。

她表示，如果醫院容納病患的能量開始下降到危險範圍以下，一切非必要與非緊急的醫療程序，可自12月3日開始延期。「如果任何一家醫院發現可用床位數低於10%，就獲准取消非緊急或選擇性程序」。

報導指出，侯可也發布災難緊急狀態聲明，並表示新冠肺炎傳播速度已再度突破2020年4月以來高峰。隨著緊急狀態的啟動，侯可可在沒有州議會的批准下採取緊急行動。

她在推特上表示，「今年冬天，我們持續看到新冠肺炎激增的警訊；雖然紐約州還沒有Omicron確診案例，但它遲早來到」。

她也呼籲，目前數據令人憂心，有鑑於該州還有不到10%的成年人連第一劑疫苗都還沒打，民眾應盡快接種疫苗。「疫苗還是我們對抗大流行最強大的武器之一，我鼓勵每個紐約人都接種疫苗；如果您已接種疫苗，就可接種強劑」。

「福斯新聞」表示，侯可的緊急命令旨在增加紐約的醫院能量，預計將維持到1月15日，屆時再重新評估是否要延長。

Omicron首先於波札那發現，此後南非也出現確診案例，並快速在6個省內傳播。就在侯可發布12月進入緊急狀態的幾個小時前，美國總統拜登宣布包含南非等7個非洲國家(南非、波札那、津巴布韋、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克和馬拉威)，所有航班暫時停飛。