由現年90歲「日本殿堂級名導」山田洋次執導《電影之神》，集結眾多影帝、影后共同演出，更請來「日劇學院賞視后」北川景子，詮釋片中活躍在昭和時代的電影女神，不僅讓人見識到擁有時尚臉孔的她，也得以詮釋出女性的古典美，更在片中重現當年引領潮流的「真知子卷」造型，讓人眼睛為之一亮。

北川景子飾演生活在電影黃金時代、人人都著迷的銀幕女神「桂園子」。角色擁有人氣女星的亮麗與氣質，個性卻非常平易近人，甚至還擁有爽朗的幽默感。這也是她首次參與山田洋次的作品，得知自己被指名演出這個角色時驚呼「實現長久以來的夢想」，不過跟名導拍片也讓她相當焦慮，「他是創作過很多名片的巨匠，更與許多優秀女星合作過。要當著他的面演出電影女星，讓我每天都在跟壓力奮戰，還一直問自己可以做到嗎？」不過這明顯是多慮，山田導演大讚她：「她在拍攝過程非常漂亮，讓人神魂顛倒。」

北川景子重現當年引領潮流的真知子卷造型。（采昌提供）

她也分享準備角色的過程，「我不僅回顧包括《東京物語》在內的當時電影，試圖從中塑造角色，妝髮與服裝也起了很大幫助。我還會搜集圖片、看畫報、閱讀那段時期松竹電影的名場面相關書籍，吸收當時的時代氛圍。此外，跟導演交談的過程中，也讓我獲得很大啓發。」更在片中重現當年在年輕女性中蔚為潮流，用披肩纏繞在頭上的「真知子卷」造型，映照出華麗迷人的身姿，讓觀眾眼睛為之一亮。

值得一提的是，去年宣布懷孕喜訊的北川景子，其實在拍攝《電影之神》時就知道自己懷孕了。由於拍攝和懷孕的時間重疊，也讓她擔心會給大家添麻煩，對此感到非常不安，但還是硬著頭皮跟山田洋次導演報告此事，沒想到導演反而鼓勵她：「要成為1個好媽媽啊！」讓她當下流下感動的淚水。

北川景子詮釋出女性的古典美。（采昌提供）

而作為昭和時代的銀幕女神，她在片中不僅兼具華麗與氣質，更把片廠工作夥伴當作親生弟妹般照顧，呈現當年濃厚的人情味。據悉，北川跟永野芽郁是同經紀公司的前後輩關係，永野也表示：「結尾有2個場面，因為北川是前輩，讓我有些緊張。當我演到流淚時，北川則跟我說：『我也被感動到流下了眼淚。』能從前輩那邊聽到這樣的話，真是太感謝了。她跟片中扮演的角色一樣，是如同姐姐般的存在。」