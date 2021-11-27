說到近來最夯、最受歡迎的電視影集，一定不能不提到韓劇《魷魚遊戲》，這部口耳相傳、不論大人或是小孩都熱烈討論的熱門夯劇，也在國內掀起一股「魷魚」熱潮！最近小編才剛看完，深刻覺得最好不要給小孩看、過於血腥暴力……；不過，從另一個角度來看，該劇講述了現今激烈競爭下的韓國社會，生活中處處充斥著負債如山、貧富差距等社會問題，很值得深思！

《魷魚遊戲》劇情講述456名、來自各行各業陷入財務危機且急需用錢的玩家，全數被關進一處秘密地點挑戰各項遊戲，共同的目標是一人獨得456億韓元（約合新台幣10.6億元）的獎金；其中，所有的闖關遊戲盡是韓國人童年時代玩過的遊戲，像是「123，木頭人」，另也出現市井小民街頭點心「椪糖」……，只不過一旦輸掉遊戲之後，需付出極大的代價「死亡」。

本周小花平台以《魷魚遊戲》為題，帶領讀者掌握投保3關鍵提前建構人生保障：「用最少的預算，買最多的保障」，同時也特別提醒「先照顧好自己，就是給自己最大的幸福，也才有餘力去愛孩子與家人。」

3投保建議 在有限預算下，為自己添購完整人生保障！

根據衛福部最新統計指出，台灣每人平均醫療保健支出約為5萬餘元，一年比一年高，如果以現代人平均壽命80歲來計算，人的一生中總計醫療保健支出恐超過400萬元，其中自費醫療負擔愈來愈重，許多人可能不勝負荷，建議唯有未雨綢繆、防患於未然，懂得善用保險的本質來轉嫁人生風險，以免因為一次次突發的意外或是疾病，徒增沉重的經濟負擔。

如果對照於《魷魚遊戲》劇中男主角的角色設定：在經過幾次創業失敗後，持續遊走於賭博和債務之間來回徘徊，面對現實生活中的走投無路，他決定以自己的生命作為代價參加遊戲、爭奪鉅款……；那麼，究竟在預算有限下，該如何買保險？以下小花平台保險顧問提出3個投保建議，教你在口袋可運用資金有限的情況下，依然能規劃到完整的保障！

建議1、善用定期險彈性規劃足額保障

定期險相較於終身險，雖然保障期間有其限制，每年所繳保費則相對便宜，對於手頭預算有限的小資族而言，不僅經濟負擔較輕，也能依照人生不同階段機動調整個人所需的保障內容與額度，讓保障規劃不只完整更添彈性。

小花平台保險顧問指出，與其花大錢買「不足額」的終身險，倒不如用小錢買到「足額」的定期險，以1年期定期壽險、500萬元保障來計算，現年30歲的女性年繳保費3,000多元，就能享有500萬元的保障，平均1天不到10元；與終身壽險相比，想要買到500萬元的保障，1年下來的保費可能要至少15萬元，兩相對比之下，當然是定期壽險要划算許多！