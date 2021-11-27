據新華社報導，第24屆京台科技論壇峰會25日以網路視訊連線的方式在北京、台北兩地同時舉行。本屆論壇以「合作推動新發展、攜手構建新格局」為主題，聚焦兩岸高新技術產業、高端服務業等領域，兩岸相關部門、產業協會、知名企業代表和科技界人士深入交流、共話發展。

中共中央台辦、大陸國台辦主任劉結一表示，大陸擁有超大規模市場和完備的現代化產業體系，高水平科技自立自強取得新進展，創新指數持續提升，大循環、雙循環更加暢通，共建「一帶一路」高質量發展，生態文明建設和綠色低碳發展持續推進，營商環境不斷優化。近年來，大陸不斷完善惠及台胞的制度安排和政策措施，將繼續協助解決台企遇到的實際困難。這些都為台胞台企來大陸更好發展，提供了巨大新機遇、新空間。

劉結一指出，當前，台海局勢面臨緊張。民進黨當局變本加厲勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，企圖否定台灣是中國不可分割一部分的事實和現狀。「台獨」分子是兩岸同胞的共同敵人，鏟除「台獨」禍根，廣大台胞安居樂業，實現美好生活才有保障。「廣大台胞務必提高警惕，明辨是非，堅決制止「台獨」分裂勢力破壞兩岸和平統一的局面，堅決與「台獨」分子畫清界限。

北京市市長陳吉寧表示，京台科技論壇是兩岸企業界共同培育和打造的重要交流合作平台。大陸將用好京台科技論壇這一平台，探索融合發展新路徑，構建全方位、多領域、深層次交流合作格局，推動京台合作取得豐碩成果，為促進兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞共同福祉作出新的更大貢獻。

兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平代表理事長郭金龍致辭表示，兩岸融合發展不斷深化，經濟合作不斷擴大，產業鏈供應鏈紐帶不斷強化，這是不可逆轉的發展趨勢和客觀規律。希望廣大台胞台企把握大勢、堅守大義，走和平發展、融合發展的陽光大道，充分參與、深度融入大陸新發展格局，共謀民族復興。

兩岸企業家峰會台灣方面名譽理事長蕭萬長表示，近年來大陸陸續提出很多因應新時代環境的新發展戰略，有關兩岸可以進行合作的新議題也隨之不斷湧現。「希望論壇未來可以擴大探討發展數字產業、擴大內需市場、加強節能減碳等議題，引導兩岸產業合作新方向，增添產業融合新動能。」

來自台灣三三企業交流會、台灣工商協進會、台灣商業總會、台灣旺旺集團及北京經濟技術開發區、北京證券交易所的嘉賓還圍繞相關內容發表專題演講。

作為本屆論壇的配套活動，今年年底前還將陸續舉辦京台金融合作、新興產業合作、綠色產業發展等分論壇，其中包括首次舉辦的兩岸新格局數位經濟發展分論壇。