⭐️ Devin Booker appreciation post ⭐️ pic.twitter.com/QfqT9EoTeZ — Phoenix Suns (@Suns) November 27, 2021

就算來到紐約麥迪遜花園廣場作客，太陽連勝氣勢還是沒人擋得住！靠著戴文布克狂轟全場最高32分，帶領太陽先發5人得分全都上雙，太陽27日以118比97輕取地主尼克，豪奪誇張的15連勝，目前位居西區第2，跟西區龍頭勇士勝差只剩半場。

面對連3場客場作戰壓力，太陽的狀態卻跟在自家主場打球一樣，尤其是戴文布克手感持續火燙，還沒打完前3節，個人得分就突破30大關，也幫太陽打完前3節，取得88比71大幅領先，末節太陽仍把主力留到最後兩分鐘才肯換下休息。

戴文布克全場投27中14，含三分球投9中4，連兩場得分都破30，艾頓也拿14分、13籃板，保羅14分、10助攻與4籃板，佩恩替補拿下13分，克勞德11分，布瑞吉斯與卡麥隆強生各有10分，太陽全場命中率高達5成57，三分命中率4成64。

反觀身為地主的尼克，竟然交出3成70投籃命中率，三分命中率也低到3成08，自然難逃慘遭太陽修理命運，肯巴沃克攻下全隊最高17分，奎克利替補貢獻16分，佛尼爾雖有11分，全場投15中4手感欠佳，巴雷特10分，蘭道爾9分、6籃板。