一年一度的「雙11」年度促銷活動剛過，說這個節日是全球狂歡節一點也不為過，一拖拉庫的超級優惠折扣更勝於周年慶，今年你是否也陷入電商的誘惑陷阱裡、荷包大失血？小編身邊有許多單身朋友和同事，每逢此時一定「共襄盛舉」，大買特買、花錢毫不手軟，甚至還不到月底就已經捉襟見肘了，只能吃泡麵、麵包度日。

站在他們的立場，多數人認為自己一個人無牽無掛，想吃就吃、想買就買，錢再賺就有了……；這種看似豁達的人生觀，殊不知可能因此淪為「下流老人」，沒有存款又老來無依，小邊都忍不住要提醒他們：單身族反而更要思考晚年時真正的依靠是什麼，同時及早做準備、超前部署自己的退休生活，才能有機會樂享單身晚年。

盤點單身未婚族投保3重點及最需要基本險種

隨著國人愈來愈晚步入婚姻，以往被視為適婚年齡的25歲，到了今天竟在網路上被討論是「早婚」，女性適婚年齡不斷延後，從內政部初婚平均年齡來看，男女皆為30歲以上，意味著國人大多在30歲以後才步入婚姻，而這個年齡段落也就是所謂的「7年級生」。

根據內政部最新人口統計資料顯示，國內30至39歲未婚人口約有158萬人、約占該年齡層的45％，意即台灣的7年級生有近半數依然未婚。據了解，7年級生單身未婚的主因仍脫離不了現實經濟問題，女方希望男方有一定的經濟水平，而男方也期待女方的薪水不要低於自己太多。

針對單身未婚族的保險保障規劃，小花平台多以專文深入剖析並提出中肯投保建議，其實不外乎就是幾個重點，包括：定期險優於終身險、先保損失大再保損失小、依風險輕重緩急做考量等，「多買擔心經濟負擔過重，少買又怕保障不夠」，最重要的是在有限的預算下、把錢花在刀口上，先把個人風險保障顧好了，再進一步思考如何理財吧！