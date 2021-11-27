Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》日前在全球爆紅，有網友發現國民黨台北市議員游淑慧，神似該劇第一集曾出現過的巨型娃娃木頭人，後來她也親自扮裝，屢成為熱議話題。游淑慧昨(26日)在臉書透露，最近也發揮小創意，在交通要道提醒大家「123紅燈停」，更曝光該張看板畫面，有網友就大讚「記憶點很強，記得一個好議員」、「非常有特色及意義」。

游淑慧在臉書指出，最近也發揮小創意，在交通要道提醒大家「123紅燈停」，她更提醒從北市民權東路回內湖區的朋友，可以注意看看這片看板在哪裡！她也提到，前幾天有個新聞說，最近很多女性政治人物流行Cosplay ，但她說，其實自己和其他人不同的是，「算是非主動」，是被網軍嘲弄後，只好自己苦中作樂，將錯就錯。

游淑慧進一步提到，「從小到大，我一直都是正經無趣、較真個性，但現在發現面對叫不醒或存心不良的塔綠班，認真就輸了。」對此有網友留言表示，「議員很用心的巧思超棒的」、「淑慧變變變，變身交通安全的吉祥物」、「議員這個造型深植人心」、「好可愛看了心情好加油」。