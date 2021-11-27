世界衛生組織（WHO）將最新變種病毒命名為「Omicron」，不少國家的防疫專家提出警告，它的發展恐讓現有疫苗失效，一旦擴散將難以防範。醫師黃立民認為，既然香港已出現Omicron確診病例，禁航效果不大，現階段唯有把口罩戴好，才是解決之道。

根據國外媒體統計，原先僅在南非、波札那、香港現蹤的Omicron，最新傳出以色列、比利時也淪陷了，全球累計近百例。中央流行疫情指揮中心26日宣布，非洲南部6國列為「高風險國家」，其中包括我友邦史瓦帝尼。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，香港的2例都在隔離期間被發現，研判暫時沒有擴散風險。至於Omicron是不是真的會造成疫苗無用或重症率增加，國際間目前仍未看到具參考價值的研究報告，只能密切觀察。

「這個病毒很讓人頭痛」，感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民直言，Omicron在南非一帶似乎有取代Delta的趨勢，代表病毒更強；好不容易準備好對付Delta，如今Omicron竄起，恐怕打亂各國防疫規劃。

下個月耶誕節、跨年等大型活動將陸續登場，黃立民說，民眾只有把口罩戴好戴滿，才能避免暴露在染疫風險中。他強調，Delta之後又有新的變異株出現，新冠病毒就像流感一樣很難抵擋，必須做好與病毒共存的準備。