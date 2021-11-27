陸軍第十軍團位在台中大里區竹仔坑營區的1名下士，24日與同袍外出營區到附近的快炒店喝酒，竟當場喝到爛醉，倒在超商門外呼呼大睡，一直到隔天清晨才被人攙扶回營區，據悉離譜事件曝光後，軍方趕緊處分夜間禁止外出的「禁足令」，並回應已針對違失做出懲處，並會加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握。

台中市大里區竹仔坑營區1名25歲何姓陸軍下士24日與約20名同袍再軍營附近的快炒店喝酒，當晚10點多一票人都回到軍營後，該名下士行經當地健民路1間超商因不勝酒力竟當場倒在地上呼呼大睡，他當時身穿公發的運動服遭人拍下照片，直到25日凌晨才被人攙扶回營區。

陸軍竹仔坑營區，1位何姓下士，日前晚間與同僚外出聚餐後，卻醉睡在營區外的這家超商騎樓，有礙觀瞻。（黃國峰攝）

據悉，該名下士曾有數次醉倒、失控情形，此次事件曝光後，其所屬的戰車連全連受到夜間禁止外出的「禁足令」處分，詳細處分則不得而知。

陸軍第十軍團指揮部今表示，所轄何姓士官日前休假期間，與同袍營外餐敘，因疲醉癱坐路邊休息，遭民人拍照；單位獲報後，即針對相關違失，依情節輕重，核予適處；軍方強調會端正軍風、嚴肅軍紀素為單位重點要求。官兵因行為不當，造成社會觀感不佳，會加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，確維軍譽。

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