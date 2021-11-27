蔡英文總統昨首度坦承，在開放萊豬議題，「民眾直觀的感受與國家政策思考確實有落差」。國民黨主席朱立倫今天對此表示，其實最大矛盾是民進黨忽視、不顧民眾健康，至今沒有給人民完整解釋，加上民進黨主管農業的政務官，竟把萊劑比喻成人吃的健康食品，這是完全不能接受的，台灣與全世界160多個國家明明禁止的東西，民進黨憑甚麼要求民眾吃？

國民黨主席朱立倫上午參加台北市黨部舉辦的「1218場公投宣講」暨127週年台北黨慶活動，被問到網路溫度計顯示，民進黨在公投聲量大過國民黨，朱批評，民進黨用盡一切政府力量、所有資源，動用各種府院黨來總動員，「花了這麼多的錢，現在看來也就是這樣」。

朱立倫表示，他很有信心，人民的聲音、力量才是最偉大的，民眾在最後12月18日一定會用人民的力量對抗鴨霸的民進黨。

至於《美麗島電子報》最新民調顯示，民進黨動員奏效，珍愛藻礁與重啟核四公投的不同意已大過同意。朱立倫說，民團推動的珍愛藻礁、重啟核四公投，國民黨當然要尊重、協助、支持，最後階段，相信所有民眾會支持這樣的民意，珍愛藻礁是環保議題，重啟核四則是能源經濟議題，一起來努力。

此外，媒體詢問，同舟計畫在黨內仍出現雜音，朱立倫說，至今差不多有3萬人回到黨內，過去許多優秀同志曾經加入新黨、民眾黨、親民黨、民進黨，每一個人都願意回到國民黨，只要認同國民黨的理念，都歡迎，未來大家一起團結更有戰力，並遵守黨的共同目標。