台灣中油公司煉製事業部27日在高雄市都會公園舉辦「中油75走出疫情為員工健康而行」活動，藉此凝聚員工眷屬的向心力，盼能順利通過12月18日的「三接公投」。

中油公司代理董事長兼總經理李順欽強調，中油三接一定要蓋，也非蓋不可。因為「有三接就有三固（台語）」三固就是「固藻礁、固發電、固健康」。中油蓋三接，就能減碳、減煤，減少PM2 .5，減少硫排放，減少二氧化碳排放，就能給台灣好空氣。

今年適逢中油75周年慶，也趁疫情趨緩之際，邀請員工及眷屬到戶外走走，舒展筋骨。中油代理董事長兼總經理李順欽、勞工董事蘇士元、煉製事業部執行長徐漢等中油主管、民進黨立委劉世芳、民意代表及員工眷屬逾700人參加。

李順欽表示，好的運動能夠讓人神清氣爽；同仁每天有適當的運動，也能夠增進工作效率。同樣地，中油是國營事業，如果政府有好的政策，我們當然有責任為之背書，為政府好政策辯護。