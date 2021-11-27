無黨籍立委高金素梅24日赴高雄宣講，沿途不時有民眾特別來比讚、揮手。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

高金素梅駕「戰車」親征高雄 宣講公投影片吸10萬網友觀看

無黨籍立委高金素梅24日起展開「公投小戰車宣講」活動，12月17日前將在全台各地游擊開講。高金24日在高雄宣傳「四個都同意，台灣更美麗」理念，受到在地民眾熱烈歡迎宛如巨星出巡，影片更獲得超過破14萬次觀看。港媒指出，近期傳出高金與藍營合作出征2022高雄市長，故此次宣講極有試水溫的意味，這點從國民黨高雄市黨部主委許福明坦言，高金近期兩支公投影片影響力極大，便可嗅出玄機。

高金素梅25日在臉書刊出影片，強調她赴屏東獅子鄉開會，下午會議結束後便到高雄，登上剛整備好的公投小戰車沿街開講。影片中，高金受到當地民眾熱烈歡迎，沿途不時有民眾特別騎車過來對高金比出「讚」手勢，也有民眾特別跑來揮手，就連街邊商家與逛街民眾也特別隔空向高金致意，甚至有民宅婦女聽到高金聲音特別衝到陽台舉起雙手，就連小孩也給予熱情回應，其人氣可見一斑。

香港媒體《中評社》27日評論指出，高雄政治板塊長期藍大於綠，雖2018年曾「翻轉高雄」，但不料卻再次回到綠營手中，導致高雄藍軍2022選舉面臨「苦尋母雞」窘境。藍營曾傳出不排斥跟民眾黨合作共推人選的消息，身兼民眾黨高市黨部主委的立委張其祿也表示：「可以談啊，沒有一定什麼方案。」後來又傳出高金素梅可能與藍營合作征戰高雄，此消息不僅在基層升溫，高金近期與國民黨台北市議員羅智強多次合作，也引發聯想。

評論強調，許福明之前受訪時，曾坦言高金素梅近期兩支公投影片影響力頗大，言談間流露強烈肯定之意，這點相當有玄機。加上高金又將高雄作為公投宣講第一站，令人嗅到強烈的試水溫意味。

評論稱，高金素梅確實是藍營或在野陣營可以力拱的對象，因為高金的政治色彩與光譜比羅智強更中性，其形象與民意基礎更能吸納廣大的中間選民。對藍營與在野陣營而言，目前當務之急是12月18日公投結果，若他們能取得好成績，高雄市長人選應會逐漸浮上檯面。