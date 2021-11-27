受到南非又傳出新變種病毒影響，加上月底結帳，26日已跌破月線，之後美股三大指數更出現崩跌走勢。富蘭克林華美投信認為，受到疫情變化影響，短線雖整理，但仍看好明年上半年行情，建議拉回可找買點，可選股往價值型或高股息股為主。

台股26日開低走低，終場收黑284.8點或-1.61%，收17369.39點，成交量3539.84億元， 大盤跌破月線，針對台股走跌，加上，美股26日三大指數也全面崩跌，道瓊更大跌逾900點。

針對台股後市，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，近日傳出南非新變種病毒崛起，目前全球已經有10起案例，分別於波札那3例、南非6例及香港1例(由南非返回香港帶入)，亞股26日全面下跌，其中台灣加權指數、日經225指數相對表現更顯疲弱，台股與美股先前漲多，也趁此機會修正整理。

周書玄分析，由於發現此病毒的倫敦帝國學院病毒學家分析，此病毒更兇猛勝過先前Delta也造成市場擔憂，台股也剛好遇逢周五與法人月底結算、年度作帳，因此，三大法人等於現貨市場多是站在賣方，包括:高本益比、炒題材股與漲多之航運類等，多拉回下跌整理。

不過，周書玄認為，台股與美國股市相關性強，雖然短線因南非病毒疫情再起干擾，全球股市將拉回修正，但由於台灣半導體、電子上游、電動汽車等類股明年仍看好，中長期看多方向不變，有機會於整理後重新反彈，故建議投資人拉回可以尋找買點、逢低加碼。