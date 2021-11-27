菱角含有豐富營養，究竟能不能代替米飯呢？竹北新仁醫院營養師簡若庭在臉書提到，菱角富含醣類、蛋白質及維生素C等營養素，而且15顆就相當於半碗飯，其實可以代替主食，不過她也提醒，雖然菱角可以當飯吃，但有2類人不宜多吃。

營養師簡若庭在臉書粉專「若米營養師」發文指出，菱角又稱為「紅菱」，以中醫的觀點來看，菱角有協助腸胃解毒清熱的作用，能夠潤血養氣、滋補五臟，而以營養學的角度，菱角則富含醣類、蛋白質、維生素C、礦物質鉀、鈣、磷、鐵等營養，由於菱角的含醣量高，屬於全穀雜糧類，所以可以當作主食，15顆等於半碗飯。

營養師簡若庭對此也提醒，菱角雖然營養價值高，但有2類人吃時要注意，由於菱角醣類含量高，因此糖尿病患者不可吃太多，若將菱角入菜，則須以食物代換為原則，白飯就要少吃一點，再來是腎臟病患者，因為菱角富含鉀跟磷。此外，熟的菱角最好保存於冷藏，並儘早食用完畢，避免腐敗變酸。

過去臺安醫院營養師蔡曉蓉也曾表示，雖然大陸及日本學者研究發現，認為菱角可以防癌，但由於研究的規模有限，因此還需更多論文發表佐證。另外，市面上較常看到蒸煮後的菱角，但也有人會生食，食用前一定要刷洗乾淨，以免不小心吃進菱殼上的小蟲。