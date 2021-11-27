運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖2022年求財攻略，屬牛、馬、羊、雞、狗財運最旺，把握機會能讓大筆錢財飛進荷包，美事不斷發生。

▍生肖鼠

屬鼠人2022年有意外的「飛財」降臨，流年逢「驛馬星動」，動則吉。適合動中求財，多走動，去外地發展，驚喜多多，財路通暢，會有額外收入，但是千萬不能太過貪心，不然財神爺也會繞路走。

▍生肖牛

屬牛人擺脫了本命年值太歲的厄運，各個方面的運勢都慢慢回升，事業擁有很大的發展空間，能有較多施展才華的機會。流年天干「正財」入命，2022年的財運是非常好的，會有升職加薪、置產置業等美事發生。

▍生肖虎

屬虎人進入本命年，要小心防不勝防的倒霉事發生，賺錢辛苦，收入沒有開銷多，創業者與人合作小心被騙，要謹慎。「大耗」是耗財之星，要規劃好自己的錢財，宜採取穩健的理財方式，千萬不可受高收益的誘惑而冒險。

▍生肖兔

屬兔人有吉星「太陽」的照耀，利於財祿，財富運勢不錯，上班族無論哪個行業，進財機會都比較多。創業者只要誠信經營，就可以財源滾滾。不過「劫財」的出現，說明易被他人掠奪錢財，要多加小心。

▍生肖龍

屬龍人2022年「偏財」透出於天干，有機會獲取不少的意外之財。平時賺錢的機會也多，在投資理財方面會有不錯的收穫。不過有流年「七殺」的出現，會令求財過程充滿風險，做重要決定前記得要三思而行。

▍生肖蛇

屬蛇人2022年適逢「害太歲」之年，生活中花費較大，錢存不住，意外支出也會增多，同時還會遭遇到不少破財事件。建議做好理財，開源節流，同時避免招惹口舌是非，小心被迫破財消災。

▍生肖馬

屬馬人2022年午馬與寅虎「三合」，對事業和個人發展有很大的助益，同時財運也會提升。利於合作互利，有什麼好的計畫都可主動實施，會有滿意結果。工作順利，升職加薪，做生意的會有人幫助，能接到大訂單，大賺特賺。

▍生肖羊

屬羊人在2022年遇到「陽德」這顆吉星，預示著以前的付出到了回報的時候，財運會主動送上門，發財的機遇增多，看中的投資標的，一定能賺大錢，職場上也是順風順水，漲薪水拿獎金，財運好到讓人眼紅。

▍生肖猴

屬猴人犯沖又逢「大耗」，是一個不吉的預兆，整體運勢較為動盪，尤其是財運與事業，會遭遇一定考驗，最好提前做好預防。應避免風險較大的合作，以免勞力傷財，無所收穫。耗財信息也非常明顯，要謹慎行事。

▍生肖雞

屬雞人2022年「正財」方面，能夠保持穩定向前發展的趨勢，事業如意，好運連連。工作上多得他人相助，是難得的好時機，要把握住機會。財運受事業的帶動，個人的收入也有所提高，賺得多，存款增加。

▍生肖狗

屬狗人2022年工作上能得到貴人的提攜與幫助，將會更上一層樓，也有機會藉由貴人得知不少賺錢商機。「武曲」偏財星照耀，會有不錯的進帳，大筆錢財飛進荷包，萬事不愁。

▍生肖豬

屬豬人2022年「破太歲」，意外的事較多，使得破財機率增加，須注意開源節流，要多克制一下自己的購物慾望，不要衝動，買回一大堆的無用物品，可主動學習掌握新的技能，力求在波折的一年找到出路。

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