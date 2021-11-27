樹德科大城鄉培力計畫昨舉辦成果展。（曹明正攝）

樹德科大城鄉培力計畫昨舉辦成果展。（曹明正攝）

樹德科大城鄉培力計畫昨舉辦成果展。（曹明正攝）

樹德科技大學資訊學院「城鄉資訊能力深化培育與應用推廣計畫」26日在高雄駁二大義倉庫舉行成果展。研發作品中，「Healife肌不可失」設計簡易健康操與桌球體感遊戲，讓年長者在室內就可以運動，降低大部份疾病的死亡率。

參與「Healife肌不可失」設計的學生黃星燁說，作品採取計分制，讓參與體感運動的長者可以跟別人比，也可以跟自己比，另一亮點是設計一個簡易方便攜帶的機上盒來取代電腦，且費用只要4000多元，讓大家都花得起。

昨成果發表會與開幕儀式，樹科大副校長王昭雄與資訊學院院長陳璽煌與各社區代表出席。並由計畫團隊主持人、資訊工程系教授蘇怡仁、協同主持人電腦與通訊系副教授程達隆、資訊管理系助理教授胡舉軍帶領學生發表。

蘇怡仁說，透過提供資訊技術應用，發表的作品，依社區需求，架設專屬網站、開發具有社區特色尋寶遊戲，還有適合銀髮族活絡筋骨與延緩失智症的資訊小遊戲。另期待藉資訊專業技能，有效幫助在地農民產品及產業升級。

在計畫過程中，本業是做音響的杜俊達為此成立生技公司，並開發出6款植萃保養品。另有一款為金山社區開發的尋寶遊戲，教導社區民眾與遊客利用手機掃瞄QR Code，就能認識金山社區的觀光景點，也讓長者們玩出興趣。