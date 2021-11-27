網紅攝影師蔡傑曦近日被邀請到將暨南大學演講，事後竟將校方贈與的感謝狀隨手丟入垃圾桶，影片曝光後引起暨大學生不滿，在網上掀起劇烈討論，對此，他昨晚也緊急發文道歉了。但仍有許多人不領情，甚至還有自稱是台大同學的網友出來爆料說，他私下的形象與檯面上有些不符，如今這樣不意外。

一名網友昨在Dcard上分享，網紅攝影師蔡傑曦受邀去暨南大學演講，事後校方贈與感謝狀與紀念品竟被他無情丟到垃圾桶裡，影片點燃該校師生的怒火，暨大學生在網上發起一則又一則的討論，校方也對此表示遺憾，而蔡傑曦昨也在IG發文道歉了。

許多網友看了道歉文卻不領情，據了解，蔡傑曦畢業於台灣大學，網上貼文也釣出自稱是台大同學的網友爆料，他的文青形象全是裝出來的，稱蔡傑曦丟感謝狀只是本性而已，他不覺得意外。一名就讀台大的女學生則透露，在台大校區等公車時看過他，當時瞬間好感全無，立刻退追，就是有種「本人和他文章的氣質不符的感覺」。

蔡傑曦的IG有將近8萬多人追蹤，上面經常分享自己拍攝的攝影作品，搭配清新、溫暖的文字，讓不少網友喜歡，如今卻捲入這樣的風波。而他本人發道歉文後，就沒有再回應網友們。