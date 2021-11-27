國民黨主席朱立倫今天上午參加台北市黨部舉辦的「1218場公投宣講」暨127週年台北黨慶活動，頒發60年晉齡黨員證給前主席吳伯雄，朱透露，「伯公」對他照顧很多，但他很對不起「伯公」，當年他小學畢業時，時任桃園縣長的吳伯雄頒發「縣長獎」給他，後來自己擔任桃園縣長時，竟頒給「伯公」一張「老人免費乘車證」，讓他覺得對不起吳伯雄，今天他頒60年晉齡黨員證，「這應該對得起伯公了」。

隨後，吳伯雄在領到60年晉齡黨員證後說，當年以第一名畢業的「朱立倫同學」，經過40、50年後，讓他太高興了，這個「小學生」今天已是國民黨主席，領導大家重新執政，他一方面要表示高興、感謝，也希望全黨團結一致，此時每一個人只有放棄小我成敗與情緒，要一切為大我著想。

國民黨台北市黨部上午在中央黨部舉行「1218場公投宣講」暨127週年台北黨慶活動，會中也特別頒發榮譽證書給晉齡30年到80年的資深黨員，台北市黨部主委黃呂錦茹說，市黨部將舉辦12場熱烈慶祝活動，今天是首場。

值得注意的是，為推動反萊豬公投過關，過去蔡英文總統競選時用於民眾小額「斗內（捐款）」的小豬撲滿，這次被國民黨搖身一變成了「反萊豬撲滿」，只是國民黨的「反萊豬撲滿」並非做為民眾捐款之用，而是免費讓民眾帶回家。