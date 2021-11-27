YouBike騎士撞上剛起步林口大貨車 卡輪底重傷亡（翻攝照片／戴上容新北傳真）

YouBike騎士撞上剛起步林口大貨車 卡輪底重傷亡（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市林口區國道口27日凌晨3時許，發生腳踏車騎士卡大貨車車底下死亡車禍，40歲外籍女移工騎YOUBIKE行經林口區文化北路一段與國道一號南下匝道口時，40歲外籍移工疑撞上轉彎大貨車，騎士不幸遭輾卡在車頭下，警消人員趕赴救援，該移工送醫後不治，詳細車禍待警方釐清。

據悉大貨車林姓駕駛表示，他剛從林口文化北路出來準備右轉上國道，速度緩慢，才剛起步就聽到碰撞聲，發現左前車輪爆胎，一輛YouBike卡在輪胎下，他趴下查看，一名外籍移工就卡在車頭下，他趕緊報警。

林姓駕駛表示，事發當時，旁邊大約10多名外籍移工也都騎著YouBike，他們也都看一下就跑走了，他懷疑這群移工是闖紅燈，才會心虛跑走。

消防表示，救護車到場時才發現，YouBike騎士卡在大貨車底下，後續呼叫支援到場，與拖吊車將傷者救出後送醫，該騎士送醫前已無呼吸心跳。

警方表示，車禍疑似是大貨車轉彎死角導致，據行車紀錄器畫面表示，大貨車並沒有違規，也沒有酒駕，不治的外籍移工身分還有待確認，另該移工是否有遵守交通號誌以及事發原因仍待釐清。