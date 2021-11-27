台中市龍井區已有280多年歷史的順福宮今天舉行重建安座大典，台中市長盧秀燕到場參拜，並頒贈「保境佑民」匾額誌慶。她致詞感謝廟方長年對地方的貢獻，祈求神明庇佑地方平安無災、市民幸福。

中市龍井區順福宮舉行重建安座大典，台中市長盧秀燕到場參拜，並頒贈「保境佑民」匾額誌慶。（陳淑芬攝）

龍井區龍津里順福宮於清乾隆年間由在地先民創建，至今已280多年歷史，因廟宇歷史悠久、年久失修雨天易滲水，廟方在2016年重建，主體工程斥資9千萬元已完工，27日舉行重建安座大典。

台中市長盧秀燕致詞指出，順福宮是地方歷史悠久的宮廟，長年庇佑龍井及海線地區，也向廟方秉持神明慈悲濟世的博愛精神為地方服務表達感謝及致意。

民政局長吳世瑋指出，中市積極推動龍井區建設，打造麗水漁港變身小希臘，帶動地方發展。此外，龍泉里活動中心新建工程及「鯉魚山公園」等，完工後將提供親子假日遊憩新選擇。「2021台中購物節」昨日消費登錄金額已突破193億元，歡迎各地民眾來台中消費及觀光，活絡整體經濟動能。