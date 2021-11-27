大陸國家統計局27日上午公布，2021年10月份，大陸規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）8187.4億元，年增24.6％，較9月份加快8.3個百分點，為連續兩個月回升。

華爾街見聞報導，2021年前10個月，大陸全國規模以上工業企業利潤總額為7.16兆元，年增42.2％，較新冠疫情爆發前的2019年同期增長43.2％，兩年平均增長19.7％。

今年1月至10月，在大陸41個工業大類行業中，32個行業利潤總額按年增長，1個行業轉虧為盈，8個行業下降。其中，石油、煤炭及其他燃料加工業利潤總額年增5.76倍，石油和天然氣開採業增長2.63倍，煤炭開采和洗選業增長2.10倍。

另外，汽車製造業下降2.9％，農副食品加工業下降10％，電力、熱力生產和供應業下降29％。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，10月份大陸規模以上工業企業利潤連續兩個月回升，兩年平均增長26.4％。而前10個月規模以上工業企業利潤繼續保持快速增長態勢。

朱虹指出，10月份大陸工業企業利潤繼續回升，但上下游行業間盈利分化狀況尚未明顯改善，部分下游行業成本壓力仍然較大，工業企業效益狀況下行壓力仍然存在。下一階段，要加強宏觀政策跨期調節，深入落實保供穩價相關政策措施，促進市場供需平衡，幫助企業紓困解難，推動工業經濟持續穩定發展。