荷蘭衛生當局證實，2架自南非啟程、26日飛抵荷蘭阿姆斯特丹的班機，機上可能有高達85人感染新冠肺炎。目前這些人正接受進一步篩檢，以釐清是否感染威脅性更勝Delta的Omicron新變種病毒。

《路透社》報導指出，自南非飛抵荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場的2架班機，機上乘客共600人。由於害怕新變種病毒Omicron透過旅客滲入荷蘭，機場對其進行完整的篩檢程序，導致延到約數小時之久。

2架自南非啟程、26日飛抵荷蘭阿姆斯特丹的班機，機上可能有高達85人感染新冠肺炎。荷蘭當局強調會嚴格篩檢，因此造成機場為乘客堵塞。(圖/路透社)

然而，根據初步篩檢結果，荷蘭衛生部發現旅客中約有85人呈現陽性反應。荷蘭衛生單位在聲明指出，「目前篩檢結果呈陽性的旅客，將在史基浦機場與鄰近1間酒店進行隔離。針對結果為陽性的人，我們會盡快釐清其是否感染令人憂心的新變種病毒Omicron」。

為防堵Omicron變種病毒，荷蘭26日稍早宣布暫停所有來自南非的航班。荷蘭衛生部長雍峨（Hugo de Jonge）表示，已啟程前往荷蘭的乘客，在抵達時必須接受篩檢與檢疫。

這兩班班機分別來自南非開普敦與約翰尼斯堡，乘客表示他們在停機坪一待就是好幾個小時。1名《紐約時報》的記者諾連(Stephanie Nolen)恰好是機上乘客，她在推特上寫道，「隨著1輛接駁公車前來接我們，準備載往某個地方，機場響起熱烈的掌聲」。

她接著寫道，「從公車到大廳，旅客排起長長的隊伍。我看到遠處站著篩檢人員，一旁的嬰孩哭鬧卻沒有辦法餵食」。

負責史基浦機場的肯尼默蘭衛生局表示，取得的檢體已送往荷蘭一處學術醫療醫院進行分析，確認是否為新毒株。荷蘭26日已宣布酒吧、餐廳與大多數商店夜間強制打烊，以確保醫療體系能因應新一波新冠肺炎浪潮。