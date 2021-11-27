美國總統拜登釋出戰備儲油（SPR）殺不了油價，但南非新變種病毒大魔王「Omicron」來勢洶洶，立馬引爆全球市場恐慌，擔憂不利經濟復甦，周五（26日）油價慘崩13%，摜破70美元大關，創下去年4月下旬以來最大單日跌幅。投資人關注12月2日產油國聯盟OPEC+會議，是否取消每日增產40萬桶原油。

南非爆出最猛變種病毒Omicron，科學家表示，Omicron為目前變異程度最高的病毒株，可能比春夏時期入侵歐美的delta變種病毒更容易傳播。

市場憂心新病毒可能引發新一波封城、鎖國等措施，限制旅遊和消費等商業活動，衝擊原油燃料需求。

國際油價周五跳水急殺，紐約原油期貨暴跌10.24美元（或13.06%），收在每桶68.15美元，創今年以來最大單日跌幅；布蘭特原油期貨重挫9.53美元（或11.58%），收在每桶72.72美元；兩者均創下去年 4 月 20日以來最大單日跌幅。

對抗凶猛新病毒，各國紛紛啟動預防措施，許多歐盟成員國已先行暫停非洲南部7國人士赴歐盟旅行，分別為波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非及辛巴威；美國紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」，至少持續至明年1月15日。

Again Capital合夥人John Kilduff表示，南非發現的變種病毒正在全面震驚市場，包括德國在內歐洲多國已實施入境限制。他說，航空旅行復甦恐受威脅，其將不利油價發展。

但也有分析師認為，市場過度拋售了，原油地板價應該在72美元左右；至於接下來油價走勢如何，投資人關注12月2日產油國聯盟OPEC+會議，是否取消每日增產40萬桶原油。