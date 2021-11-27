網紅青青擁有甜美外表與F級的魔鬼身材，加上經常透過社群媒體分享火辣穿搭，讓她人氣不斷升高，IG就吸引超過74萬人追蹤，昨（26）在IG分享一段影片，只見她朝鏡頭奔跑過來，頓時傲人上圍波濤洶湧，再次引發網友暴動。

青青在IG曬出一段影片，只見她身穿白色長袖上衣微露肚子，手上拿著一杯飲料輕快的奔向鏡頭，雖然戴上口罩看不出表情，但可以感覺心情相當雀躍，接著表示：「安安你的外送到惹」，不過最吸引網友目光，莫過於胸前那對傲人的車頭燈，在短短幾秒奔跑過程，呈現波濤洶湧的擺動，讓所有網友頓時陷入瘋狂。

對於青青放送福利的養眼影片，讓網友紛紛留言：「我要五杯，買五送一。這樣就有五次外送跑過來」、「差點要叫100次外送了」、「青青的男友視角耶」、「這外送沒喝就已經讓人醉了」、「這個慢動作好像在強調什麼」、「有種被晃到頭暈的感覺」、「妹子也是外送之一嗎」、「這外送我給五顆星」、「可惡，每次都看到恍神」、「這個外送不及格，我看了5小時還沒送來」。

青青日前在IG上PO文，表示「一天一水果，醫生遠離我」，並在附上影片中，穿著黑色低胸造型上衣，手中拿著香蕉並送進嘴裡，雖然影片只有短短2秒鐘，卻讓大批網友忍不住歪樓留言「受不了」。