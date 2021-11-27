26歲網紅黃琳就讀世新大學時就被封為「世新女神」，擁有天使臉孔及魔鬼身材，時常在社群放送美照，火辣不科學的身材曲線及時尚穿搭，都讓不少男女網友紛紛按讚，黃琳今27日在Instagram分享了她昨天跑趴的戰服，可見到她穿著高領黑色綁帶連身窄裙，讓網友喊「好厲害為什麼都不會走光」。

正妹網紅黃琳五官非常精緻神似大陸Angelababy，也被網友戲稱「超兇版Angelababy」，今27日在社群網站與粉絲分享高領黑色綁帶連身窄裙造型，由於穿在黃琳身上太美，有粉絲私訊詢問是哪家牌子，後來她上官網找相關圖示表示：「卻意外發現自己衣服根本穿反叻。」而新穿法也意外獲得網友按讚，原官網的示範圖是綁帶的位置是在背部和側邊，而黃琳卻將綁帶位置穿到正面。

黃琳也將自己跑趴的戰服造型拍下8張照片及1影片，有從正面自拍照、且站著擺出性感姿態及彎腰倒出超兇上圍等火辣照片，都讓她的S曲畢露，尤其高領黑色綁帶連身窄裙是鏤空設計，也讓黃琳胸前大洩白晢圓球，而綁帶的設計一路開全洞到腿根，使側邊明顯見到一片肉，讓裡面沒穿衣也間接曝光。

許多網友看到9連拍，便在PO下留言表示：「太辣了」、「我通常都是把正面穿到背面」、「這衣服太厲害了」、「只有妳能正面穿啦」、「太厲害惹」、「這樣殺傷力更強」、「只有妳有本錢穿反」，而衣服太辣有網友擔心走光便問：「抱歉這個問題可能很失禮⋯⋯但真的好想知道怎麼做防護措施的⋯好厲害為什麼都不會走光。」，讓黃琳回「就是走路小心點」，成功獲得粉絲一致讚賞。