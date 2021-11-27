國民黨新北市黨部27日上午9時舉行「四個都同意、台灣更美麗」暨慶祝建黨127週年晉齡黨員表揚大會，國民黨副主席連勝文痛批民進黨防疫政策，他直呼民進黨所謂的超前部署全是一場空，人民不僅斷送性命，民進黨甚至抵制疫苗來台，中飽私囊，1218公投一定要都同意，抵制民進黨。

國民黨新北市黨部27日上午9時於新莊農會舉行「四個都同意、台灣更美麗」暨慶祝建黨127週年晉齡黨員表揚大會，連勝文、前黨秘書長李乾龍、新北市議長蔣根煌、新北黨部主委黃志雄、新北市議員劉美芳、王威元、金瑞龍、洪佳君、陳明義、黃林玲玲等人出席。現場旗海飄揚，百位黨員高呼「四個都同意、台灣更美麗」。

國民黨新北市黨部27日上午9時於新莊農會舉行「四個都同意、台灣更美麗」暨慶祝建黨127週年晉齡黨員表揚大會（戴上容攝）

連勝文表示，要重返政權就像籃球賽，透過一次次的投票展現民意，堅持到底，民進黨這些年執政以來荒腔走板，民進黨口中的超前部署全是謊言，不准國民黨進口疫苗，造成台灣太多人受到傷害了。

李乾龍則表示，執政黨稱「四個不同意，台灣更有力」，但他要說，「四個不同意，台灣就癱瘓了」（戴上容攝）

連勝文表示，國民黨爭取讓疫苗來了，民進黨還出來搶功，不斷護航高端疫苗，現在又對大家說高端疫苗沒有用了，逼大家打四劑疫苗，這些錢全都進入民進黨口袋了，大家都很憤怒，拜託大家一定要站出來，1218出來投票，給民進黨教訓，一起把投票率衝高。

李乾龍則表示，執政黨稱「四個不同意，台灣更有力」，但他要說，「四個不同意，台灣就癱瘓了」，陳吉仲說「萊豬是保健食品」，這句話大錯特錯，要不我們每天送兩斤給他吃吃，執政黨實在太惡霸，公投大家一定要站出來，讓執政黨聽見人民的聲音。

蔣根煌則表示，民進黨換了座位換了腦袋，萊豬現在來了，禍害我們子孫，就像是吃毒品一樣，民進黨每天說謊話，什麼都要貪，買過期的疫苗給人民，大家都知道，快過期的東西都是打折再打折，還有五倍券印製的錢，這些錢都要貪，實在很要不得。