立法院社會福利及衛生環境委員會將於下周一審查《性別工作平等法》增訂第二十條之一條文草案，擬新增長照安排假，民間團體呼籲各黨立委支持民間訴求，儘速通過修法給予勞工因應家人長照需求而能享有相關的休假及津貼，不必就此退出職場，得以保住工作來支應日後龐大的長照費用。

據勞動部推估，台灣1153萬勞動人口中，有約231萬人因為要照顧失能、失智、身心障礙家人而影響工作，每年約有17.8萬人「減少工時、請假或彈性調整」，每年約有13.3萬人「因照顧而離職」。

另據，行政院性別平等處2020年9月完成的委託研究報告「影響女性勞動力退出職場原因分析–以長照負擔為例」，學者分析全國2008年到2019年的財稅資料，發現在聘僱看護工的家庭中，已婚女性為了照顧爸媽或公婆而中離職場，以致勞動參與率比已婚男性低15％；且女性離職後，後續重返職場的比率也比男性少18％，二度就業之路更比男性艱辛。

民間團體構想的「長期照顧安排假」是由「30天有薪假＋150天彈性請假」所組成，希望由就業保險提高1％費率作為支出，比照「育嬰留職停薪津貼」做法，提供6成投保薪資的津貼，讓勞工在剛開始面對家人出現長照需求時最混亂的前30天能夠得到休假及津貼，得以有時間及金錢來處理長照安排。

民間團體提及，11月29日即將排審與長照安排假相關的三個法案當中，如民進黨立委黃秀芳版本參考日本93天「顧老假」而提案要求93天的照顧留職停薪、相關津貼辦法另外訂定；國民黨立委蔣萬安則參考台灣民團的長照安排假主張而提案要求90天的照顧留職停薪、其中30日可請領照顧津貼；民進黨立委劉建國則參考「公務人員留職停薪辦法」有關侍親照護留職停薪規定。

民間團體呼籲，各黨立委能支持儘速修法通過長照安排的相關休假及津貼，勞動部作為主管機關更應盡快提出對應的法案，不要停滯在無止盡的研議階段，早日解決勞工家庭之苦。