「2021年高雄國際帆船賽」今（27）日在柴山外海舉行，高雄市長陳其邁為該場海洋派對首部曲揭開序幕，搭乘全台首次亮相的第一艘智慧型自動駕駛船繞行港灣一周，陳其邁致詞時除保證未來要讓高雄成為名符其實的水岸城市之外，還自豪地說，海洋局設計他參加立式划槳，但他是市府10職等官員裡潛水潛最深的男人，不怕落水，充分享受海洋帶給他的喜悅，引起在場人士一片笑聲和鼓掌叫好。

「2021年高雄國際帆船賽」今（27）日在柴山外海舉行，高雄市長陳其邁等官員搭乘全台首次亮相的第一艘智慧型自動駕駛船繞行港灣一周進場。（石秀華攝）

智駕船搭載中央和市府官員成功安全抵達岸邊，後方為參加帆船比賽的各式帆船。（石秀華攝）

「2021年高雄國際帆船賽」有30艘重型帆船今在柴山外海進行比賽，由高雄市長陳其邁、交通部政務次長祈文中、經濟部常務次長林全能、海委會副主委蔡清標、造船公會理事長韓碧祥、遊艇公會理事長龔俊豪、中山大學校長鄭英豪、高科大校長楊慶煜等人揭開比賽序幕。

高雄市長陳其邁為高雄海洋派對揭開序幕，致詞時，自豪說，自己是市府10職等以上政務官中，潛水潛最深的男人。（石秀華攝）

活動鳴槍起跑前，陳其邁等一行官員特地搭乘首次亮相的智慧型自動駕駛船繞行港灣一圈。

各式帆船出發至柴山外海進行海上競技。（石秀華攝）

陳其邁上台致詞時表示，2018年他到荷蘭鹿特丹參觀後，就認為未來不論是航運、遊艇及造船都會加速轉型，因此必須有跨領域的整合，感謝交通部、經濟部投資110億在亞洲新灣區，不僅能提供新創公司更多機會，也提供更多機會驗證，感謝中央部會和學界的努力。

陳其邁說，看到智駕船蠻有感受的，又看到帆船賽的選手皮膚黝黑很健康，讓他很想脫下皮鞋、換穿帆船鞋，跟著一起出去，這麼好的天氣和環境，享受人生。陳並指出，高雄遊艇產值佔全世界第4名，遊艇和智慧船舶AI是未來趨勢，很開心能見證MOU簽署。

陳其邁在現場一派輕鬆地說，今天行程很忙，海洋局接下來可能想設計他去參加立式划槳，應該是準備讓他落水，但他沒在怕；他自豪地說，他應該是市府10職等的政務官裡面，潛水潛最深的男人，所以他不怕落水，他也充分享受海洋帶給他的喜悅，引起在場人士一片笑聲和鼓掌叫好。

對於搭乘智駕船的心得，陳其邁說，在愛河灣搭乘台灣第一艘自駕船，在坐的過程中都是由AI進行船舶的行駛，第一階段是在愛河河道，今天是商業模式的驗證，整個場域是絕佳地點。陳表示，海洋和愛河都是高雄最美麗的一部分，市府希望能一方面鬆綁法令，另一方面希望有更多活動在周遭舉行，讓高雄能成為名符其實的水岸城市。

財團法人船舶暨海洋產業研發中心表示，今首次在港灣開放民眾體驗的智駕船，是由原本汰舊換新的愛之船改裝，不含船體的系統改裝約500萬，續航力達8小時，在設定場域中依照預先規劃路線自主航行，可偵測70公尺內的障礙物並進行閃避、船內可搭乘36人。