1名「傻白甜」人妻婚後不擅家務，凡事都要丈夫協助，日前她將1名閨蜜介紹給丈夫，沒想到幹練的閨蜜私下對丈夫獻殷勤，讓丈夫心想「原來娶1個能幹老婆是這種感覺」進而發生感情；該人妻得知後採「以退為進」方式，她向丈夫懺悔是自己不夠能幹，「跟我在一起你很累吧」、「沒有讓你感受到家庭的溫暖」，沒想到一席話讓丈夫深感愧疚，夫妻倆感情更勝以往。

兩性專家顏冰心日前在節目《新聞挖挖哇》表示，1名平時算「傻白甜」的人妻嫁得很好，老公有錢又體貼，而她的1名閨蜜則與她個性相反、相當能幹；日前閨蜜的家裡要做裝潢，她就好心地將有裝潢背景老公的電話給了閨蜜，讓老公替閨蜜做裝潢，沒想到半年工程下來，該閨蜜經常燉煮補品給她的老公，表現地十分貼心，讓她的老公心想「原來娶1個能幹老婆是這種感覺」，2人因此發生婚外情。

該閨蜜經常燉煮補品給人妻的老公，表現地十分貼心，讓老公心想「原來娶1個能幹老婆是這種感覺」，2人因此發生婚外情。（翻攝自新聞挖挖哇YouTube頻道）

之後該名閨蜜某日來到人妻家中，閨蜜偷偷對該丈夫做出「嘟嘴親吻」的動作，恰巧被孩子發現，該人妻最後得知此事，不過該人妻第一時間並非責怪2人，而是向老公懺悔「跟我在一起你很累吧」，她說自己不會開車、煮菜，凡事要麻煩丈夫，反而閨蜜能幹又漂亮，她要自我檢討。

沒想到這一番「以退為進」的話反而讓丈夫深感愧疚，丈夫趕緊說「沒有，你很好」並試圖挽回婚姻，妻子則說「沒有讓你感受到家庭的溫暖」；顏冰心說，最後夫妻倆的感情反而更加升溫了。