兒童感染新冠肺炎比例雖然遠低於成人，且重症死亡率低，但造成的危害仍不容小覷。目前國內12歲以下兒童尚無疫苗可打，而12至17歲BNT第2劑暫緩接種，感染科醫師提出5項理由，建議兒童族群仍須接種疫苗。

林口長庚醫院副院長邱政洵今天在疾病管制署「COVID-19感染管制與防治策略研討會」分享，各國兒童新冠肺炎染疫人數中僅占全年齡的1到2％，且重症及致死率較高，以美國今年中的Delta變異株疫情為例，兒童死亡率遠低於成人；但即便如此，新冠肺炎疫情還是對兒童族群造成不小的衝擊。

林口長庚醫院副院長邱政洵今天在疾病管制署「COVID-19感染管制與防治策略研討會」分享「兒童需要接種疫苗」的5大理由。（圖取自疾管署）

邱政洵提出「兒童需要接種疫苗」的5大理由，包括：疫苗可以減少新冠肺炎傳播、預防重症死亡，更能避免兒童成為疫情下的「漏網之魚」，而且肥胖、糖尿病及氣喘等兒童患者更是重症高危險群，另外也能盡早讓兒童恢復正常生活，有助於身心獲得健全發展。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌則分享各國青少年接種經驗，包括美國、英國、澳洲、加拿大、歐盟、日本、新加坡皆已提供12到17歲青少年接種BNT疫苗，其中多數國家建議完整接種2劑，而英國則是例外，目前建議健康青少年打1劑、重症高風險群打2劑。另外美國近期已通過BNT疫苗用於5至11歲兒童，劑量是一般疫苗的3分之1。

目前國內暫緩12至17歲青少年BNT第2劑接種。邱南昌說明，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）在今年11月9日開會，當時考量國內疫情平穩，因此不急著施打第2劑，要再看看國外資料作參考；但這些都是滾動式的策略，並非「絕對不打」，因為疫情會改變，國際間也會有更多報告可供參考並做決策。

除了BNT疫苗已在多國使用於12至17歲族群，目前歐盟、日本、新加坡、加拿大、澳洲也通過12到17歲族群可接種莫德納疫苗。

邱南昌提到，目前國產高端疫苗也正在進行12到17歲試驗，共收案399人，已於今年8月打完第1劑、9月底打完第2劑，預計11月底期中分析，他個人持樂觀態度，期待成果出爐，可望提供青少年族群更多疫苗選擇。