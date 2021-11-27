台灣選手在東京奧運創下佳績，國內掀起一波體育熱潮，高雄長庚醫院27日舉辦「2021長庚運動醫學第二屆學術研討會」，特別邀請到奧運選手李智凱、譚雅婷、陳念琴、林郁婷、王翌達到場分享訓練及比賽時，運動醫療團隊對他們的助益，5位選手也共同致贈院方簽名裱框照片。

台灣選手在東京奧運創下佳績，國內掀起一波體育熱潮，高雄長庚醫院27日舉辦「2021長庚運動醫學第二屆學術研討會」，特別邀請到奧運選手李智凱（中）到場分享訓練及比賽時，運動醫療團隊對他們的助益。（洪浩軒攝）

長庚醫院董事長王瑞慧自2014年推動「長庚運動醫學公益計畫」，連續8年提供整合性醫療照護，除了提供選手傷病時的醫療照顧外，更給予年度健康檢查、出國參賽獎助金等贊助，讓選手可以無後顧之憂，盡全力去追逐夢想，為國爭光，而長庚照護的選手在東京奧運勇摘1金、3銀、2銅佳績。

長庚結合13個專科及上百位醫師、藥師、營養師、心理師等專業人員組成運動醫學團隊，提供選手全方位「醫療端」照護，同時在「防護端」聘任運動防護師提供運動員貼身的運動醫療防護。

長庚運醫團隊近年也向下扎根，每月均前往校園舉辦講座，提供常見運動傷害、基本防護、運動營養、運動心理、運動禁藥等共通性知識，同時針對各學校運動員進行運動傷害初階評估，了解各學校運動員身體現狀及防護需求，至2021年累計共投入3億元金額，照護105位個人選手、70支隊伍、33所國、高中校隊，合計共3352人，涵蓋34個競技項目。

「鞍馬王子」李智凱表示，自2016年里約奧運後，在國訓中心及長庚運醫團隊的協助下，身體狀況持續維持在備戰狀態，一旦有狀況，醫療團隊就會介入幫助他提早恢復，讓他可以在最佳狀態下面對任何挑戰，才得以順利在2018年亞運摘金及東奧銀牌的佳績。

李智凱強調，他最放心的就是跟長庚醫院合作，可以讓他沒有任何後顧之憂，遇到任何問題都能馬上得到幫忙與處理，對他來說，長期與長庚醫師合作下來，他們的關係不只是單純醫師與選手，更像心靈夥伴，隨時都能給他力量，讓他勇往直前奪下佳績。