大陸外交部發布，大陸國務委員兼外長王毅26日在浙江安吉同丹麥外交大臣科弗德舉行會談。

王毅表示，丹麥是最早承認並同新中國建交的西方國家之一，也是中國在北歐唯一的全面戰略夥伴。兩國建交70多年來的歷程表明，只要雙方尊重彼此人民選擇的制度和道路，切實照顧對方正當合理關切，不斷深化相互信任，夯實兩國關係政治基礎，雙方關係就能持續健康發展，各領域合作就能取得成果，兩國人民就能獲得實利。

王毅說，中方讚賞丹方堅持一個中國原則，願同丹方一道，繼續堅持兩國合作夥伴的定位、求同存異的原則、互利共贏的方向、綠色開放的理念，加強政治引領和戰略對接，推動中丹關係取得新的更大發展。

王毅說，中丹合作高度互補，雙方氣候變化、能源能效、水資源管理、知識產權、科技創新、食品安全等領域合作取得可喜成果。中國構建新發展格局將為中丹合作開闢更廣闊前景，中方歡迎更多丹麥優質產品進入中國市場，願為丹麥企業來華投資提供便利。同時，希望丹方按照公平、透明、非歧視原則為中國企業創造良好的營商環境。雙方還應加強人文交流，增進相互認知，為兩國關係發展營造良好的輿論氛圍和民意基礎。

科弗德表示，丹方始終堅持丹中全面戰略夥伴關係的定位，將之作為發展對華關係的基石。丹麥堅持一個中國原則，一直本著相互尊重、管控分歧的原則同中方開展對話合作，實現雙邊關係強勁發展。丹方贊同充分發揮兩國互補優勢，推動雙邊關係邁上新水平。丹麥是開放經濟體，歡迎中國企業赴丹投資，不會對任何企業採取歧視或差別作法。祝賀中國將舉行北京冬奧會，丹麥運動員對參賽充滿期待。丹方高度讚賞中方制定碳達峰、碳中和目標並宣布不再海外新建煤電項目，這充分展現了中國的全球領導力，願同中方加強氣候變化、可持續發展等各領域合作，共同應對全球性挑戰。

雙方還就中歐關係交換意見。王毅說，中歐是夥伴而不是對手，雙方合作空間廣闊，合作潛力巨大。中歐關係健康穩定發展符合雙方共同利益，雙方應克服障礙、排除干擾，相向而行，維護好全面戰略夥伴關係的基本定位，希望丹方為此發揮建設性作用。科弗德表示，中國是歐盟的重要夥伴，丹方支持歐中加強合作。歐中不一定總是看法一致，但相信雙方能找到保持接觸對話的恰當方式。

雙方還就阿富汗局勢等共同關心的國際和地區問題交換看法，並宣布啟動新版《中丹聯合工作方案》商談。科弗德訪中期間，雙方主管部門簽署了氣候變化、環境保護、水資源管理、知識產權、食品安全等合作文件。