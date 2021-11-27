星宇航空開航1年多，疫情影響，至今年第3季，累積虧損已達新台幣61億多元，逾資本額的半數，民航局示警要求增資，星宇航空表示，明年上半年會有增資計畫。

星宇航空去年1月23日開航，馬上遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球，原先安排的航網布局被迫延後，虧損也比預期大。

星宇航空去年底已增資30億元，資本額從83億增至113.6億元。

根據民航局最新公布國籍民用航空運輸業營運概況，至今年第3季，星宇航空累積虧損已達61億2415萬6000元，超過資本額的一半，7家民航公司中累虧金額最高。

另民航局在「國籍航空公司110年第3季財務重點專區」新揭露的資訊，在「一年內到期長期負債」是否大於「現金+修正後現金流量-預收機票款」指標中，星宇航空是唯一達標者。民航局認為，星宇航空的累虧情形已是一項警訊，要求增資。

星宇航空公關長聶國維接受中央社記者訪問表示，除了疫情影響，星宇航空未裁員、未減薪，還持續投資引進新機、模擬機、興建營運總部、維修棚廠，財務支出非常大，明年上半年會有增資計畫，增資金額仍在評估中。

星宇航空目前已開航的航點包括，包括：澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等；日前宣布，明年2月17日起開闢桃園-福岡航線，並積極評估陸續增闢日本新航線。

星宇航空已有5架A321neo單走道飛機，日前預告年底再增2架，另外7架視明年疫情狀況陸續引進，廣體客機部分，包括A330-900neo及A350，交機時程也因疫情分別延後至明年第1季及明年中。（編輯：郭諭儒）1101127