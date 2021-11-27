六福村飄雪的「童話耶誕」派對27日正式登場，即日起至2021年1月2日，可以欣賞全台最大耶誕村飄雪美景，民眾變裝成麋鹿、精靈、公主、王子或各式角色入園，還可享優惠價399元，還能和耶誕老公公一起唱唱跳跳，近距離感受濃厚的耶誕氣氛。
六福村營造銀白世界，讓人彷彿走入北國，感受耶誕氣氛，六福村特別推出限量耶誕禮物包，現場選購即可獲得「耶誕老公公見面會」入場券，逢周一停演。耶誕老公公會親自送禮，還會和選購民眾一起拍照。
除了享受下雪情境、與耶誕老公公合影外，六福村也在大西部的牛排館推出英國經典名菜「威靈頓特餐」，品嘗頂級菲力牛排佐鵝肝醬、義大利生火腿，覆上酥皮焗烤的多層味蕾享受，還能同時觀賞媲美百老匯等級華麗舞台劇，以及充滿異國風的美國西部牛仔舞、拐杖舞，還有耶誕老公公驚喜現身，周末限定席次，有興趣民眾可預先訂位03-5475665轉3401、3402。更多活動詳情及優惠，可至六福村官網或FB粉絲專頁查詢。
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