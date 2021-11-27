監院公布核四報告遭質疑球員兼裁判 柯文哲嘆：已變一筆爛帳

監察院公布核四報告，外界質疑球員兼裁判，台北市長柯文哲27日表示，核四已經變一筆爛帳，但這個題目不適合堵訪講，要有空慢慢講。

監察院公布核四報告，前總統馬英九直呼「他們非常非常綠，講的話要打折扣」，柯文哲今早出席全聯15周年公益嘉年華活動，面對外界質疑監察院公布核四報告是球員兼裁判，柯文哲說，核四已經變一筆爛帳。

柯文哲接著表示，這個問題不適合堵訪時講，要有空慢慢講。