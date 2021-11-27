重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四大公投將在12月18日登場，全國廢核行動平台今天募集上千雙鞋子，並發起「齊心鞋力，反核有力」活動，象徵願意站出來堅定反核的公民，展現公民社會反核力量的集結，也呼籲民眾針對17案公投、核四公投案一起投下不同意。

全國廢核行動平台今天募集上千雙鞋子，並發起「齊心鞋力，反核有力」活動，象徵願意站出來堅定反核的公民。（林良齊攝）

全國廢核行動平台參考國外疫情時的抗議方式，二周內募集上千雙鞋，在自由廣場擺設千人鞋外，還有歷年反核布條、標語牌，以行動藝術裝置象徵遊行人潮。

全國廢核行動平台今天募集上千雙鞋子，並發起「齊心鞋力，反核有力」活動，象徵願意站出來堅定反核的公民。（林良齊攝）

立委賴香伶出席時表示，核四興建15年、封存7至8年，許多學者認為無法安全啟用，而就算重啟核四至少要7至8年才能運轉，難以補足缺電問題，呼籲公投不要激情對決而要理性愛台灣。

「如果科學終將勝利，那核四不可能重啟」，立委賴品妤說，核四在去年建照到期，福島事故後各國都認為要加嚴核安標準，原能會主委謝曉星也認為核四難符合核安標準，核四不符合科學標準。

「反核是國民黨外最大共識」，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，表態投下公投不同意、不分政黨的政治人物也越來越多，就連許多國民黨的縣市首長，也都知道不可以重啟核四。

全國廢核行動平台也將在12月4日發起「核四大暴走！一起披星戴月的逃離吧」活動，邀請21位民眾從貢寮核四電廠出發，步行至凱達格蘭大道，全程24小時不間斷，模擬核災發生時，緊急疏散區披星戴月逃離的那一夜。