時代力量日前公布對四大公投立場，行政院政務委員張景森在臉書批評「真可惜！一群聰明優秀的年輕人，集體智力卻只有13歲」，並預言明年時力的議員會消失，引發時力祕書長書長白卿芬不滿，下戰帖邀請張景森辯論。張景森今出席時力立委王婉諭、邱顯智發起的「行動時代辦公室」開幕茶會，致詞時主動表達歉意，身為政府官員不該批評在野黨，但他仍認為，時力公投立場恐成下次選舉的困難。

針對時力宣布，除反對重啟核四公投外，其餘反萊豬、護藻礁、公投綁大選等3案都表態同意。張景森近期接連在臉書批評，時力對公投的表態將會是致命錯誤，預言明年實力議員會消失，感嘆一群聰明優秀的年輕人，集體的智力卻只有13歲，引發時力不滿。

張景森今受邀出席「行動時代辦公室」開幕茶會致詞時表示，今天特別穿西裝出門，出門前引發太太關注，得知他要參加行動時代辦公室開幕茶會，還問「他們有邀請你嗎？不然你去給人家罵！」他笑稱，了解他的人就知道，那根本不叫批評，而是一個「期待」。

張景森解釋，近期對時力的評論是因為實力雲林縣議員廖郁賢而起，他先是稱讚廖不畏懼各方壓力的問政表現，接著又說擔心廖郁賢因公投立場成為下次選舉的困難，例如藻礁公投，若三接遷離不知道還要多久，一定會延宕到台中、麥寮沒電廠除役的時程，而空汙議題必然成為中部議員選舉時被攻擊的焦點。

不過對於先前對於時力的評論，張景森主動表達歉意，張景森認為，身為執政黨官員，不該批評在野黨，「這一點也是很抱歉，我會把話收回來」。但他也說，時力承載著太陽花學運後年輕人對新政治的期待，因此對於時力一舉一動，他都非常關切。